Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Месси дал только устное согласие на переход в Саудовскую Аравию. Ему предложили 500 миллионов евро в год
При этом, аргентинец ещё не принял решение
Фото: twitter.com/PSG_inside
Окружение Лионеля Месси дало устное согласие на переход Саудовскому Клубу, сообщает L`Equipe. Это не значит что аргентинец точно туда перейдет, он хочет дождаться конца сезона.
Лео предложили 500 миллионов евро в год, но даже это ещё не предел: с учетом бонусов сумма может вырасти до 600 миллионов евро в год.
СМИ сообщали о том, что контракт уже согласован и Месси точно перейдет, но это не так. Лео дождется конца сезона, прежде чем принимать решение.
Аргентинец ждет окончательного ответа от "Барселоны", сможет ли она позволить себе его возвращение. Ранее сообщалось, что Лео пойдет на снижение зарплаты в три раза – до 10 миллионов евро, чтобы вернуться в стан "сине-гранатовых".
Напомним, что Лео разрешили вернуться к тренировкам и выступлениям в "ПСЖ" после того, как он записал публичные извенения за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.
Популярное сейчас
- Без авиации, но с одним танком, сломанным ТВ и перепуганным Путиным. Как прошли парады на России
- Куча уничтоженной техники оккупантов. Генштаб – о потерях россиян за 8 мая
- Россияне в пятый раз с начала мая атаковали Киев. ПВО снова уничтожила все цели
- Покерное безумие. Лион - Монпелье 5:4. Обзор матча и видео голов
- Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
- Яркую телеведущую обвиняли в истощении сексом звездного футболиста. Тепер та же история с теннисистом. ФОТО