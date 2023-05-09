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Месси дал только устное согласие на переход в Саудовскую Аравию. Ему предложили 500 миллионов евро в год

Франция
(1 голосов)

При этом, аргентинец ещё не принял решение

Месси дал только устное согласие на переход в Саудовскую Аравию. Ему предложили 500 миллионов евро в год

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Окружение Лионеля Месси дало устное согласие на переход Саудовскому Клубу, сообщает L`Equipe. Это не значит что аргентинец точно туда перейдет, он хочет дождаться конца сезона.

Лео предложили 500 миллионов евро в год, но даже это ещё не предел: с учетом бонусов сумма может вырасти до 600 миллионов евро в год.

СМИ сообщали о том, что контракт уже согласован и Месси точно перейдет, но это не так. Лео дождется конца сезона, прежде чем принимать решение.

Аргентинец ждет окончательного ответа от "Барселоны", сможет ли она позволить себе его возвращение. Ранее сообщалось, что Лео пойдет на снижение зарплаты в три раза – до 10 миллионов евро, чтобы вернуться в стан "сине-гранатовых".

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Напомним, что Лео разрешили вернуться к тренировкам и выступлениям в "ПСЖ" после того, как он записал публичные извенения за несогласованную поездку в Саудовскую Аравию.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
lestitisdupsg.fr

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Комментарии (2)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
09.05.2023 в 17:59
Очень смешно... Спасибо за юмор... А теперь открываем каталонскую "Мундо Депортиво" и читаем один из первых заголовков - "Сильное заявление от Хорхе Месси"... Для тех кто в танке, сообщу: это папа Месси и по совместительству, его агент. Хорхе Месси отрицает какие-либо договоренности с любым клубом"...
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Будєм разбіратся (Київ)
09.05.2023 в 17:41
Якщо чесно, це з розряду фантастики. Я не про те що не вірю, але сума космос. Можна пограти кілька років і придбати клуб АПЛ.
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