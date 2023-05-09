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Пайе дал пощечину помощнику главного тренера Ланса. Полузащитнику грозит 5-матчевая дисквалификация

Франция
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Во время матча "Ланс" – "Марсель" главный арбитр не заметил эпизод и не удалил Пайе

Пайе дал пощечину помощнику главного тренера Ланса. Полузащитнику грозит 5-матчевая дисквалификация

Фото: twitter.com/OM_Officiel

Новина українською

Полузащитник "Марселя" Димитри Пайе дал пощечину ассистенту главного тренера "Ланса" Франка Эса Яннику Каюзаку во время матча с "Лансом" (1:2). Инцидент попал на камеры Amazon Prime Video, его показали в эфире на следующий день.

Пощечина случилась во время потасовки между игроками команд после того, как защитник "Ланса" Факундо Медина ударил мяч в сторону скамейки запасных "Марселя".

Франк Эс просил главного арбитра удалить Пайе, но рефери не видел эпизод: "Господин Тюрпен, это красная карточка господину Пайе! Разве вы не видели пощечину?", – сказал он.

Дисциплинарный комитет Лиги 1 рассмотрит действия Пайе, которые можна квалифицировать как "акт жестокости". За

это предусмотрена дисквалификация на срок в 4-5 матчей. Если нарушение осуществляется не во время игры, дисквалификация возрастает до 7 матчей.

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В статье: Марсель Димитри Пайе Ланс
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Источник:
lequipe.fr

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