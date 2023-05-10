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Клуб Лиги 1 прекратил сотрудничество с главным тренером
"Нант" находится в зоне вылета
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Антуан Комбуаре покинул пост главного тренера "Нанта", говорится на официальном сайте команды.
Комбуаре возглавил "канареек" в феврале 2021-го и выиграл с ними Кубок Франции-2021/22. В нынешнем сезоне команда под его руководством дошла до 1/16 финала Лиги Европы, а также до финала Кубка страны, в котором разгромно уступила "Тузузе" (1:5).
В турнирной таблице Лиги 1 "Нант" находится в зоне вылета - 17 место и 32 зачетных пункта.
Исполняющим обязанности главного тренера стал наставник "Нанта" U-19 Пьер Аристуи. Помогать ему будет Освальдо Вискаррондо.
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