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Клуб Лиги 1 прекратил сотрудничество с главным тренером

Франция
(1 голосов)

"Нант" находится в зоне вылета

Клуб Лиги 1 прекратил сотрудничество с главным тренером

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Антуан Комбуаре покинул пост главного тренера "Нанта", говорится на официальном сайте команды.

Комбуаре возглавил "канареек" в феврале 2021-го и выиграл с ними Кубок Франции-2021/22. В нынешнем сезоне команда под его руководством дошла до 1/16 финала Лиги Европы, а также до финала Кубка страны, в котором разгромно уступила "Тузузе" (1:5).

В турнирной таблице Лиги 1 "Нант" находится в зоне вылета - 17 место и 32 зачетных пункта.

Исполняющим обязанности главного тренера стал наставник "Нанта" U-19 Пьер Аристуи. Помогать ему будет Освальдо Вискаррондо.

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В статье: Антуан Комбуаре Нант
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Источник:
fcnantes.com

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