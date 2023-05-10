Клуб Лиги 1 прекратил сотрудничество с главным тренером

Антуан Комбуаре покинул пост главного тренера "Нанта", говорится на официальном сайте команды.

Комбуаре возглавил "канареек" в феврале 2021-го и выиграл с ними Кубок Франции-2021/22. В нынешнем сезоне команда под его руководством дошла до 1/16 финала Лиги Европы, а также до финала Кубка страны, в котором разгромно уступила "Тузузе" (1:5).

В турнирной таблице Лиги 1 "Нант" находится в зоне вылета - 17 место и 32 зачетных пункта.

Исполняющим обязанности главного тренера стал наставник "Нанта" U-19 Пьер Аристуи. Помогать ему будет Освальдо Вискаррондо.