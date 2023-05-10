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Ультрас ПСЖ отказались поддерживать клуб после встречи с руководством: Мы не будем идти на компромис
Серьезный конфликт между клубом и фанатами
Фото: https://twitter.com/Co_Ultras_Paris
Collectif Ultras Paris выпустили заявление в котором сообщили, что приостанавливают свою деятельность по поддержки всех команд "ПСЖ" по футболу. Это произошло посоле встречи с руководством клуба, запланированной на вторник.
"Мы не намерены идти на компромисс в отношении наших свобод", – говорится в заявлении CUP.
На прошлой неделе ультрас устроили акцию перед офисом "ПСЖ", во время которой требовали отставки президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, а также ухода Лео Месси, Неймара и Марко Вератти. Позже другие фанаты устроили свою акцию у дома Неймара требуя его "проваливать".
Глава CUP Ромель Молина отрицал причастность ультрас к акции у дома Неймара. Тем не менее, "ПСЖ" аннулировал билеты представителей организации на воскресный матч "ПСЖ" с "Труа".
Организация желает успеха всем командам "ПСЖ" в конце сезона, несмотря на протест.
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