Ультрас ПСЖ отказались поддерживать клуб после встречи с руководством: Мы не будем идти на компромис

Collectif Ultras Paris выпустили заявление в котором сообщили, что приостанавливают свою деятельность по поддержки всех команд "ПСЖ" по футболу. Это произошло посоле встречи с руководством клуба, запланированной на вторник.

"Мы не намерены идти на компромисс в отношении наших свобод", – говорится в заявлении CUP.

На прошлой неделе ультрас устроили акцию перед офисом "ПСЖ", во время которой требовали отставки президента клуба Нассера Аль-Хелаифи, а также ухода Лео Месси, Неймара и Марко Вератти. Позже другие фанаты устроили свою акцию у дома Неймара требуя его "проваливать".

Глава CUP Ромель Молина отрицал причастность ультрас к акции у дома Неймара. Тем не менее, "ПСЖ" аннулировал билеты представителей организации на воскресный матч "ПСЖ" с "Труа".

Организация желает успеха всем командам "ПСЖ" в конце сезона, несмотря на протест.