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ПСЖ обещал Месси сократить отстранение, если он запишет извинения

Франция
(1 голосов)

Обо всем договорились

ПСЖ обещал Месси сократить отстранение, если он запишет извинения

Фото: @PSG_inside

Новина українською

"ПСЖ" и Лионель Месси логоворились, что если футболист запишет извинения, ему разрешат вернуться к тренировкам раньше. Клуб предупреждал аргентинца, что его отстранят.

Сразу после отстранения представители Лео связались с руководством и начали обсуждать возможности урегулирования конфликта. Стороны подписали договор, согласно которому Лео запишет извинения в обмен на возвращение к тренировкам с парижской командой.

В итоге Лео записал извинения и через несколько дней вернулся к тренировкам с первой командой. При этом с договоре ничего не говорилось об участии Месси в матчах.

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Представители Лионеля не стали комментировать эту информацию, в то время как в "ПСЖ" отрицают существование договора.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
11.05.2023 в 22:11
Я розумію... Хтось бикує, два матча на котрі відсторонили з "клубами на виліт" Проте потрібно дивитися у комплексі! То в СеРеСеРе тримали гравців на базі місяцями. А тут вільна країна і кожен має право на пересування. Просто потрібно точніше знати, як обумовлені зобов'язання гравців бити в "розпорядженні команди" Сумніваюсь, що там передбачено, коли maître-يتقن... тобто тренер решит, так тому і бути.
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