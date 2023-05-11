ПСЖ обещал Месси сократить отстранение, если он запишет извинения

"ПСЖ" и Лионель Месси логоворились, что если футболист запишет извинения, ему разрешат вернуться к тренировкам раньше. Клуб предупреждал аргентинца, что его отстранят.

Сразу после отстранения представители Лео связались с руководством и начали обсуждать возможности урегулирования конфликта. Стороны подписали договор, согласно которому Лео запишет извинения в обмен на возвращение к тренировкам с парижской командой.

В итоге Лео записал извинения и через несколько дней вернулся к тренировкам с первой командой. При этом с договоре ничего не говорилось об участии Месси в матчах.

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Представители Лионеля не стали комментировать эту информацию, в то время как в "ПСЖ" отрицают существование договора.