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ПСЖ обещал Месси сократить отстранение, если он запишет извинения
Обо всем договорились
Фото: @PSG_inside
"ПСЖ" и Лионель Месси логоворились, что если футболист запишет извинения, ему разрешат вернуться к тренировкам раньше. Клуб предупреждал аргентинца, что его отстранят.
Сразу после отстранения представители Лео связались с руководством и начали обсуждать возможности урегулирования конфликта. Стороны подписали договор, согласно которому Лео запишет извинения в обмен на возвращение к тренировкам с парижской командой.
В итоге Лео записал извинения и через несколько дней вернулся к тренировкам с первой командой. При этом с договоре ничего не говорилось об участии Месси в матчах.
Представители Лионеля не стали комментировать эту информацию, в то время как в "ПСЖ" отрицают существование договора.
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