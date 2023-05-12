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Власти Саудовской Аравии занимаются переходом Месси в Аль-Хиляль
Никаких договоренностей с аргентинцем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси – приоритетная трансферная цель "Аль-Хиляля". Возможный переход аргентинца находится под контролем правительства Саудовской Аравии.
При этом в клубе подтверждают, что никаких договоренностей с Лионелем Месси нет. Клуб пытается наладить отношения с окружениям игрока.
За Лео также поборется "Барселона". Известно, что клуб пытается урегулировать ситуацию с финансовым фэйр-плей, чтобы позволить себе возвращение Лионеля Месси.
Напомним, что Месси вернулся к тренирвокам с "ПСЖ" и примет участие в матче с "Аяччо" 13-го мая.
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