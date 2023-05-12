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Власти Саудовской Аравии занимаются переходом Месси в Аль-Хиляль

Франция
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(2 голосов)

Никаких договоренностей с аргентинцем

Власти Саудовской Аравии занимаются переходом Месси в Аль-Хиляль

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лионель Месси – приоритетная трансферная цель "Аль-Хиляля". Возможный переход аргентинца находится под контролем правительства Саудовской Аравии.

При этом в клубе подтверждают, что никаких договоренностей с Лионелем Месси нет. Клуб пытается наладить отношения с окружениям игрока.

За Лео также поборется "Барселона". Известно, что клуб пытается урегулировать ситуацию с финансовым фэйр-плей, чтобы позволить себе возвращение Лионеля Месси.

Напомним, что Месси вернулся к тренирвокам с "ПСЖ" и примет участие в матче с "Аяччо" 13-го мая.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж) Аль-Хиляль (Эр-Рияд)
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Источник:
mundodeportivo.com

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Комментарии (3)
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Spokoyno (Київ)
12.05.2023 в 22:56
Безперечно отримати у свій чемпіонат багаторазового володаря ЗМ та ще чемпіона світу... Це гарний піар ход... Який має "деякі" недоліки 1) Наскільки впишиться болід Формул 1 у "першість регіону" 2) Чи буде це цікаво, не дивлячись на шалений оклад, його родині, яка для Мессі важить не менш ніж футбол. Так класом Ліонель, ще "гравець ТОПклубів"... Правда з пробігом, битися-боротися все більше будуть проявлятися питання. А на пенсію зі звичним рівнем життя потрібно щось мати.
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Саmpeón
12.05.2023 в 23:11
а що це ви, дядьку, розпереживалися за свого улюбленця? ну так, в Парижі його освистіли, боїтеся, що в СА його верблюди тепер заплюють?
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ФутбольнийГеній (Рівне)
12.05.2023 в 22:28
'щоб дозволити собі розбещення Ліонеля Мессі' - ви там офігіли, пишете на москальській а потім перекладаєте гуглом?
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