Власти Саудовской Аравии занимаются переходом Месси в Аль-Хиляль

Лионель Месси – приоритетная трансферная цель "Аль-Хиляля". Возможный переход аргентинца находится под контролем правительства Саудовской Аравии.

При этом в клубе подтверждают, что никаких договоренностей с Лионелем Месси нет. Клуб пытается наладить отношения с окружениям игрока.

За Лео также поборется "Барселона". Известно, что клуб пытается урегулировать ситуацию с финансовым фэйр-плей, чтобы позволить себе возвращение Лионеля Месси.

Напомним, что Месси вернулся к тренирвокам с "ПСЖ" и примет участие в матче с "Аяччо" 13-го мая.