Лига 1. 34-й тур

Ланс, Боллар Делелис

Ланс – Реймс 2:1

Голы: Франковски 39 (п), Фофана 55 – Балогун 23 (п)

Героический камбек "Ланса" в матче с "Реймсом" фактически гарантировал подопечным Франка Эса выход в Лигу Чемпионов впервые за 20 лет. Для финиша в топ-3 "кроваво-жёлтым" остаётся набрать один пункт в оставшихся трёх турах. Или дождаться хотя бы одной осечки "Монако", которому завтра предстоит трудная игра с "Лиллем" Фонсеки.

Кроме того, "Ланс" сохранил 2-очковый отрыв от "Марселя". Учитывая нынешнюю форму коллектива Франка Эса (8 побед в 9 турах), лучшую разницу мячей в сравнении с конкурентом и сложный календарь команды Малиновского на финише, "кроваво-жёлтые" имеют хорошие шансы на финиш на втором месте. А вместе с ним и прямой путёвкой в главный европейский турнир.

Поверить во всё это после ужасающего для хозяев дебюта сегодняшней встречи было трудно. На 19-й минуте Кевин Дансо бездумно завалил в своей штрафной Мунеци, за что его команда получила двойное наказание – удаление для оборонца и пенальти. Запахло совсем не пятой победой кряду, а скорее недавним матчем с ПСЖ, где после красной Абдул Самеда на той же 19-й минуте игра была закончена. Особенно после того, как Балогун 11-метровый реализовал, оформив свой 19-й гол в Лиге 1.

Но в конце тайма гости сделали сопернику невероятный презент. Агбаду зачем-то сфолил против оппонента на границе своей штрафной. Абсурду ситуации добавляет тот факт, что игрок "Ланса" в этот момент был без мяча и вообще выбегал из коробки. Глупейший фол ивуарийца позволил Франковски сравнять счёт с 11 метров.

Во втором тайме "Ланс" продолжал в меньшинстве нагло идти в прессинг, регулярно пропуская контратаки. Одну из них на 53-й минуте Балогун обязан был реализовывать, но ужасная реализация продолжила преследовать игрока "Арсенала". И через минуту гости получили в ответ. Фофана одурачил одного защитника, второго протащил на своей мощном торсе и уверенно пробил в нижний угол Диуфа с пределов штрафной. После этого хозяева наконец сели в защиту и спокойно довели игру до победы. Без пространства атакующая группа атаки "Реймса" задохнулась. 2:1.

Ланс: Самба – Гради, Дансо, Медина – Франковски, Самед, Фофана, Мачадо (Айдара, 70) – Сотока, Томассон (Фюльжени, 89) – Опенда (Онана, 78)

Реймс: Диуф – Бузи (Туре, 86), Агбаду, Абдельхамид, Фоке – Матусива (Сирхейс, 74) – Мунеци, Каюсте (Атанга, 86) – Флип (Зенели, 74) – Ито, Балогун

Удаление: Дансо 19