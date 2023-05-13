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Лига 1. ПСЖ- Аяччо 5:0. Парижане не оставили сопернику ни одного шанса

Франция
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(1 голосов)

Команда Галтье не заставила болельщиков нервничать

Лига 1. ПСЖ- Аяччо 5:0. Парижане не оставили сопернику ни одного шанса

Фото: Paris Saint-Germain

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Глобально в сегодняшнем матче все было понятно еще до его начала. После оглашения стартовых составов, когда стало известно, что парижане сыграют первым составом, и вовсе стало ясно, кто будет победителем и каким приблизительно будет счет. Как видим, все ожидания оправдались - на поле мы сегодня видели максимум доминирования парижан и минимум инициативы от гостей.

Матч началася с длительного владения мячом от хозяев, которое долго ничем не могло закончиться. Однако уже на 30-х минутах игроки "Парижа" "изменили" игровой режим и забили первый гол. Очень долго подопечные Галтье катали на мяч половине поля соперника, а потом Данилу Перейра, получив передачу с левого фланга, выдал резкий пас в штрафную на Фабиана Руиса. Испанец эффектно ушёл от своего оппонента и внешней стороной стопы технично отправил мяч в ворота.

Однако это только начало - дальше интереснее. "Пари Сен-Жермен" удваивает своё преимущество в счёте еще до завершения первой 45-минутки. Серхио Рамос выполнил длинную диагональную передачу на Хуана Берната, а тот в одно касание прострелил в штрафную на Килиана Мбаппе. Форвард оказался в окружении трёх защитников "Аяччо", но в падении смог пробить по воротам. Франсуа-Жозеф Соллакаро отбил мяч перед собой, а первым на добивание подоспел Ашраф Хакими.

Дальше действия развивались уже в начале второго тайма, и тогда пришел звездный час Мбаппе. Ашраф Хакими навесил с правого фланга, Килиан Мбаппе не сумел толком дотянуться до мяча и игровой снаряд оказался у Хуана Берната. Тот выполнил пас на Мбаппе, а француз со второй попытки вонзил круглого в сетку. Второй гол Килиана был почти сразу после первого. Лионель Месси отошёл на свою половину поля и сыграл с правого фланга в центр на Серхио Рамоса, центральный защитник хозяев выполнил великолепный длинный заброс вперёд. Мяч от головы защитника "Аяччо" отскочил на Килиана Мбаппе, а тот в одно касание пробил четко по воротам.

Финальный мяч парижане не забивали - его организировали сами гости. Уго Экитике получил мяч на правом углу штрафной "Аяччо" и сыграл вперёд на Килиана Мбаппе. Тот достал игровой снаряд у самой лицевой и выполнил "рабону". Защитник гостей головой выбил мяч, а подбор выиграл Витинья, который нашёл в штрафной Маркиньоса. Капитан ПСЖ пробил по воротам, и Мохамед Юссуф неудачно подставил ногу, от которой мяч и залетел в сетку.

Таким образом, парижане утверждаются на первом месте таблицы. Их преследует "Ланс", который, находясь на второй позиции, отстает на шесть очков. "Аяччо" в свою очередь остается в зоне вылета, набрав за сезон 23 очка.

Лига 1, 35 тур

ПСЖ - Аяччо 5:0

Голы: Руис 22, Хакими 33, Мбаппе 47, 54, Юссуф 73 (аг)

ПСЖ: Доннарумма, Перейра, Рамос, Маркиньос, Вератти, Руис, Бернат, Хакими, Месси, Мбаппе, Экитике.

Аяччо: Соллакаро, Диалло, Видаль, Авинель, Юссуф, Спаденуда, Кутаде, Мангани, Маркетти, Баретто, Идрисси.

Предупреждения: Маркиньос 78 – Маркетти 78

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В статье: Лига 1 Аяччо Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
14.05.2023 в 00:26
Очевидна різниця команд... Одна майже виборола чемпіонство, інша вже вилетіла з Лігі 1! А далі дріб'язок... Так як здебільшого придивлявся до гри Мессі то Ліонель зіграв добре, як зірка ПСЖ, та посередньо, як неодноразовий володар ЗМ та ЗБ і чемпіон світу. Так багато атак господарів відбувалося через Лео, утім результативними діями не відзначився.
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