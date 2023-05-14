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Разгром в Париже. ПСЖ - Аяччо 5:0. Обзор матча и видео голов

Франция
(1 голосов)

ПСЖ - Аяччо ⋉ 5:0 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 13.05.2023 ⋇ Ла Лига на UA-Футбол

Разгром в Париже. ПСЖ - Аяччо 5:0. Обзор матча и видео голов

Фото: twitter.com

Новина українською

"ПСЖ" и "Аяччо" провели встречу в рамках 35 тура Лиги 1. "Парижане" разгромили "медведей".

Матч прошел в одни ворота. Начал "ПСЖ" с 22 минуты. Отличился Руис. Далее свой момент нашел Хакими на 33. Второй тайм начался с гола Мбаппе, а через 7 минут француз оформил дубль. Финальным гвоздем стал автогол "Аяччо".

Также в матче произошло два удаления. Сначала поле покинул автор гола Хакими, позже к нему присоединился Мангани.

Месси вернулся в состав "ПСЖ" и впервые принял участие после того, как получил наказание от клуба.

Сейчас парижский клуб занимает 1 строчку в турнирной таблице и уверенно шагает к чемпионству с 81 очком. "Аяччо" занимает 18 место в зоне вылета и имеет 23 балла в активе.

Лига 1, 35 тур
13 мая, Париж. "Парк де Пренс"
"ПСЖ" - "Аяччо" 5:0
Голы: Руис 22, Хакими 33, Мбаппе 47, 54, Юссуф 73 (аг)
Удаления: Хакими 77, Мангани 80

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В статье: Аяччо Пари Сен-Жермен (Париж)
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