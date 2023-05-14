Разгром в Париже. ПСЖ - Аяччо 5:0. Обзор матча и видео голов

"ПСЖ" и "Аяччо" провели встречу в рамках 35 тура Лиги 1. "Парижане" разгромили "медведей".

Матч прошел в одни ворота. Начал "ПСЖ" с 22 минуты. Отличился Руис. Далее свой момент нашел Хакими на 33. Второй тайм начался с гола Мбаппе, а через 7 минут француз оформил дубль. Финальным гвоздем стал автогол "Аяччо".

Также в матче произошло два удаления. Сначала поле покинул автор гола Хакими, позже к нему присоединился Мангани.

Месси вернулся в состав "ПСЖ" и впервые принял участие после того, как получил наказание от клуба.

Сейчас парижский клуб занимает 1 строчку в турнирной таблице и уверенно шагает к чемпионству с 81 очком. "Аяччо" занимает 18 место в зоне вылета и имеет 23 балла в активе.