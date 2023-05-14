Галтье: Люди должны ценить карьеру Месси и то, что он способен делать на поле

Главный тренер французского "ПСЖ" Кристоф Галтье рассказал о работе с аргентинским нападающим клуба Лионелем Месси.

"Когда Месси приехал к нам в чемпионат Франции, я сказал, что все должны этим воспользоваться. Он лучший игрок в истории мирового футбола, этим нужно воспользоваться. Люди должны ценить его карьеру и то, что он способен делать на поле. Горжусь, что тренирую Месси и наслаждаюсь этим уже десять месяцев", - говорит тренер.