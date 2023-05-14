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Галтье: Люди должны ценить карьеру Месси и то, что он способен делать на поле
Тренер глубоко уважает своего подопечного
Фото: twitter.com/PSG_inside
Главный тренер французского "ПСЖ" Кристоф Галтье рассказал о работе с аргентинским нападающим клуба Лионелем Месси.
"Когда Месси приехал к нам в чемпионат Франции, я сказал, что все должны этим воспользоваться. Он лучший игрок в истории мирового футбола, этим нужно воспользоваться. Люди должны ценить его карьеру и то, что он способен делать на поле. Горжусь, что тренирую Месси и наслаждаюсь этим уже десять месяцев", - говорит тренер.
Напомним, Месси в матче с "Аяччо" (5:0) провел первый матч после отстранения за поездку в Саудовскую Аравию.
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