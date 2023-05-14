Франция
Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лига 1. Не всемогущий Ляказетт, заявление Ренна и успех Бреста
Лион отпускает Лилль в отрыв
Фото: Olympique Lyonnais, Twitter
Лига 1, 35-й тур
Клермон – Лион 2:1
Голы: Кье 25 (п), 65 – Ляказетт 22
На 90+6 минуте Ляказетт не реализовал пенальти
Ренн – Труа 4:0
Голы: Теате 14, Бурижо 65, Токо Экамби 70, 74
Брест – Осер 1:0
Гол: Ле Дуарон 69
Монпелье – Лорьян 1:1
Гол: Мауасса 90+4 – Февр 68
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