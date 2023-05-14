  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Не всемогущий Ляказетт, заявление Ренна и успех Бреста
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Не всемогущий Ляказетт, заявление Ренна и успех Бреста

Франция
(1 голосов)

Лион отпускает Лилль в отрыв

Лига 1. Не всемогущий Ляказетт, заявление Ренна и успех Бреста

Фото: Olympique Lyonnais, Twitter

Новина українською

Лига 1, 35-й тур

Клермон – Лион 2:1

Голы: Кье 25 (п), 65 – Ляказетт 22

На 90+6 минуте Ляказетт не реализовал пенальти

Ренн – Труа 4:0

Голы: Теате 14, Бурижо 65, Токо Экамби 70, 74

Брест – Осер 1:0

Гол: Ле Дуарон 69

Монпелье – Лорьян 1:1

Гол: Мауасса 90+4 – Февр 68

По теме
yellow-arrow
Галтье: Люди должны ценить карьеру Месси и то, что он способен делать на поле
yellow-arrow
Марсель выкупит контракт Малиновского у Аталанты. Руслан заключит среднесрочное соглашение – СМИ
yellow-arrow
Разгром в Париже. ПСЖ - Аяччо 5:0. Обзор матча и видео голов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде