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Марсель - Анже: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги 1
Фото: om.fr
Разница между второй и третьей строками в таблице французской Лиги 1 ощутима: статус вицечемпиона дает возможность в следующем сезоне стартовать сразу с группового этапа Лиги чемпионов, а вот в случае финиша на одну строчку ниже участие в главном еврокубке современности начнется с квалификации. У "Анже" турнирных задач в текущем сезоне уже нет: коллектив досрочно оформил вылет из Лиги 1 и сейчас идет безнадежно последним.
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Чемпионат Франции 35-й тур
14 мая. Начало в 21:45
"Марсель" - "Анже"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол
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