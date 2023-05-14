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Марсель - Анже: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Франция
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги 1

Марсель - Анже: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: om.fr

UA-Футбол
Новина українською

Разница между второй и третьей строками в таблице французской Лиги 1 ощутима: статус вицечемпиона дает возможность в следующем сезоне стартовать сразу с группового этапа Лиги чемпионов, а вот в случае финиша на одну строчку ниже участие в главном еврокубке современности начнется с квалификации. У "Анже" турнирных задач в текущем сезоне уже нет: коллектив досрочно оформил вылет из Лиги 1 и сейчас идет безнадежно последним.

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Чемпионат Франции 35-й тур
14 мая. Начало в 21:45
"Марсель" - "Анже"
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В статье: Марсель Анже смотреть футбол онлайн
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Paugams
14.05.2023 в 19:57
Я иг​раю в н​oвую c​е​к​с иг​рy 1​8​+) Н​е мог​у пр​ойти ур​овень, оч​ень сл​ожно) К​то иг​рал, помо​гите м​не ➤ ssu​r​.​cc​/​fo​ga​m
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