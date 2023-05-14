Марсель - Анже: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Разница между второй и третьей строками в таблице французской Лиги 1 ощутима: статус вицечемпиона дает возможность в следующем сезоне стартовать сразу с группового этапа Лиги чемпионов, а вот в случае финиша на одну строчку ниже участие в главном еврокубке современности начнется с квалификации. У "Анже" турнирных задач в текущем сезоне уже нет: коллектив досрочно оформил вылет из Лиги 1 и сейчас идет безнадежно последним.

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Чемпионат Франции 35-й тур

14 мая. Начало в 21:45

"Марсель" - "Анже"

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