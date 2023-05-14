Лига 1. Марсель с Малиновским в старте переиграл Анже и сохранил шансы на серебро чемпионата

Сегодняшняя встреча выполнила свою основную функцию, оставив подопечных Тудора в борьбе за второе место в таблице. Однако опередить "Ланс", учитывая результаты его последних матчей, будет очень непросто. Впрочем, даже при текущих условиях есть другое значительное достижение - "Марсель" оторвался сразу на восемь очков от ближайшего преследователя - "Монако".

С первых минут сказывалось давление хозяев. Команда украинца Руслана Малиновского почти все время владела мячом, но не могла дойти до ворот соперника. Когда мяч терялся, сказывался и прессинг "Анже" - игроки гостей показывали, что не собираются сдаваться даже в игре с очень сильным соперником. Это привело к тому, что создавать опасные моменты обеим командам было очень сложно. Однако некоторые из них все же запомнились.

На 8-й минуте Санчес нанес неплохой удар по центру ворот, но Поль Бернардони выдал рефлективный сейв и не позволил мячу влететь в сетку. После этого уже Пайе неплохо покатил на Санчеса в центр штрафной, но нога Блажича блокирует передачу – мяч выбит. Впрочем, уже на 34 минуте команда Тудора пропустила, хотя это и не вытекало из хода событий. Абделли неплохо покатил на Сима на границу штрафной, а тот обыграл голкипера и покатил в угол.

"Марселю" нужно было отвечать своими активными действиями, и здесь вся ответственность легла на Санчеса. На 34-й минуте Клаусс выполнил прострел в штрафную с фланга, где Алексис замкнул его ударом под левую стойку ворот. Вратарь не среагировал, да и не имел на это достаточно времени – атака хозяев была молниеносной, если говорить откровенно.

С началом второго тайма положение дел не изменилось - "Марсель" дальше давил, а "Анже" сидел в обороне и иногда пробовал прессинговать. Как только появился первый опасный момент, хозяева поля воспользовались им. Санчес отпасовал на партнера с фланга, а Димитри Пайе подхватил мяч в штрафной и ударил в левую девятку. После этого гола стало понятно, что "Анже" потерял мотивацию и немного подсел. Это и продиктовало дальнейшие события в нашем матче.

Команда Тудора постоянно давила, создавая один момент за другим. Где-то получалось лучше, где-то хуже, но тенденция была именно за "бело-голубыми". На 66-й минуте Пайе снова чуть не забил - Димитри оказался открытым в перспективной позиции, получив поперечную передачу на границе штрафной, и пробил чуть выше ворот.

Однако точка во встрече была поставлена чуть позже, а именно на 77-й минуте. В это время гости грубо сфолили в собственной штрафной, за что рефери после просмотра ВАР поставил пенальти. Верету без проблем реализовал 11-метровый, разведя голкипера и мяч по разным сторонам ворот. После третьего гола стало ясно, что матч практически завершен.

Как результат, "Марсель" утверждает свои претензии на третье место таблицы и по-прежнему остается в борьбе за серебро. Однако понятно, что цель команды Тудора – это место в Лиге чемпионов без стадии квалификации. Эта опция все еще открыта, но не будет ли против "Ланс"? Ответ на этот вопрос мы получим уже в следующие выходные.

Лига 1, 35 тур

Марсель - Анже 3:1

Голы: Санчес 34, Пайе 48, Верету 77 - Сима 28

Марсель: Лопес, Колашинац, Балерди, Ронжье, Клаусс, Гендузи, Веретту, Ундер, Пайе, Малиновский, Санчес.

Анже: Бернардони, Калумба, Бамба, Блажич, Валери, Тиуб, Менди, Абделли, Бенталеб, Ниане, Сима.

Предупреждения: Тавареш 85 - Ибраима 19, Бенталеб 33.