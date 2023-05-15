Шансы на ЛЧ еще есть. Марсель - Анже 3:1. Обзор матча и видео голов

"Марсель" и "Анже" провели встречу в рамках 35 тура Лиги 1. "Провансальцы" зарабатывают важные очки для попадания в Лигу Чемпионов, но этого не достаточно.

"Анже" первые повели в счете. Забил Сима на 28 минуте. Уже скоро "Марсель" отыгрался. Санчес отличился на 34. Во втором тайме хозяева совершили камбэк, Пайе забил на 48. И уже на 77 Верету увеличил преимущество до 3-1.

Руслан Малиновский вышел на поле с первых минут и отыграл полный матч, показав 87% точности передач.

"Марсель" занимает третью строчку в турнирной таблице, имея в активе 73 балла. Для попадания в зону ЛЧ им нужно догонять "Ланс", у которого 75 очков.

"Анже" занимает последнее место в чемпионате лишь с 14 баллами. По завершению сезона их ждет понижение в классе.