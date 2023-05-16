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ПСЖ определился с будущим Рамоса

Франция
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Клуб принял решение после длительных раздумий

ПСЖ определился с будущим Рамоса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос, вероятно, продлит контракт с клубом.

По информации Le Parisien, парижане намерены оставить 37-летнего испанца еще на один сезон. Решение по нему принималось на протяжении последних нескольких месяцев.

Рамос защищает цвета "ПСЖ" с июля 2021 года. В текущем сезоне Серхио провел 42 матча за "красно-синих" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии продолжает работать над переходом Рамоса.

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В статье: Серхио Рамос Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Le Parisien

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