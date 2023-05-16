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ПСЖ определился с будущим Рамосом
Клуб принял решение после длительных раздумий
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос, вероятно, продлит контракт с клубом.
По информации Le Parisien, парижане намерены оставить 37-летнего испанца еще на один сезон. Решение по нему принималось на протяжении последних нескольких месяцев.
Рамос защищает цвета "ПСЖ" с июля 2021 года. В текущем сезоне Серхио провел 42 матча за "красно-синих" во всех турнирах, в которых забил 3 гола и сделал результативную передачу.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 6 миллионов евро. Ранее сообщалось, что клуб из Саудовской Аравии продолжает работать над переходом Рамоса.
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