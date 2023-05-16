Агент Неймара активно работает над трансфером бразильца в Челси

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар покинет парижский клуб. 31-летний бразилец уже выбрал коллектив, в котором хотел бы продолжить карьеру. Об этом пишет PSG Talk со ссылкой на France Bleu Paris.

Согласно данным источника, агент форварда Пини Захави упорно работает над переходом своего клиента в "Челси" этим летом. Его контракт с парижанами действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет расстаться с Неймаром, а радикальные фанаты парижской команды под домом бразильца скандировали требования покинуть клуб. Футболист восстанавливается от травмы лодыжки с 20-го февраля. Ожидается, что он вернется только к 1-му июля.