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Агент Неймара активно работает над трансфером бразильца в Челси

Франция
(1 голосов)

Звездный игрок в будущем может стать одноклубником Мудрика

Агент Неймара активно работает над трансфером бразильца в Челси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар покинет парижский клуб. 31-летний бразилец уже выбрал коллектив, в котором хотел бы продолжить карьеру. Об этом пишет PSG Talk со ссылкой на France Bleu Paris.

Согласно данным источника, агент форварда Пини Захави упорно работает над переходом своего клиента в "Челси" этим летом. Его контракт с парижанами действует до 30 июня 2025 года.

Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет расстаться с Неймаром, а радикальные фанаты парижской команды под домом бразильца скандировали требования покинуть клуб. Футболист восстанавливается от травмы лодыжки с 20-го февраля. Ожидается, что он вернется только к 1-му июля.

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В статье: Неймар Челси (Лондон) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
PSG Talk

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Комментарии (1)
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MaximSK (Киев)
16.05.2023 в 13:08
Если Неймар перейдет в Челси, то Мудрик вообще будет редко играть тогда, лучше летом уйти в аренду тогда
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