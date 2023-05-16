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Агент Неймара активно работает над трансфером бразильца в Челси
Звездный игрок в будущем может стать одноклубником Мудрика
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар покинет парижский клуб. 31-летний бразилец уже выбрал коллектив, в котором хотел бы продолжить карьеру. Об этом пишет PSG Talk со ссылкой на France Bleu Paris.
Согласно данным источника, агент форварда Пини Захави упорно работает над переходом своего клиента в "Челси" этим летом. Его контракт с парижанами действует до 30 июня 2025 года.
Ранее сообщалось, что "ПСЖ" хочет расстаться с Неймаром, а радикальные фанаты парижской команды под домом бразильца скандировали требования покинуть клуб. Футболист восстанавливается от травмы лодыжки с 20-го февраля. Ожидается, что он вернется только к 1-му июля.
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