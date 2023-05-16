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Месси, Мбаппе, Дэвид и два игрока Ланса претендуют на звание лучшего игрока сезона в Лиге 1

Франция
(1 голосов)

Снова возьмет Мбаппе?

Месси, Мбаппе, Дэвид и два игрока Ланса претендуют на звание лучшего игрока сезона в Лиге 1

Фото: twitter.com/PSG_inside

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Профсоюз профессиональных футболистов Франции объявил претендентов на звание игрока сезона-2022/23 в Лиге 1. Также награждаться будут вратари.

На награду для полевых игроков претендуют Лионель Месси и Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Секо Фофана, Лои Опенда ("Ланс") и Джонатан Дэвид ("Лилль").

Среди голкиперов за звание лучшего поборются Люка Шевалье ("Лилль"), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Антони Лопеш ("Лион"), Пау Лопес ("Марсель"), Брис Самба ("Ланс").

Церемония награждения состоится 28-го мая. В прошлом году лучшим вратарем стал Джанлуиджи Доннарума, а игроком – Килиан Мбаппе. Француз признавался три последних года подряд.

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В статье: Лионель Месси Лига 1 Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Ланс Джонатан Дэвид
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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
16.05.2023 в 22:49
Не побажає федерація провокувати Мбаппе "на вихід" Тим більш Мессі майже покинув Ла Лігу... А інші на провідних футбольних сайтах навіть в п'ятірку не входять. По Кіліану було б схоже на правду, якщо б він третину матчів не сачкував. Бо геній це лише відсоток таланту, все інше праця та жага до вдосконалення.
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