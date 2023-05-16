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Месси, Мбаппе, Дэвид и два игрока Ланса претендуют на звание лучшего игрока сезона в Лиге 1
Снова возьмет Мбаппе?
Фото: twitter.com/PSG_inside
Профсоюз профессиональных футболистов Франции объявил претендентов на звание игрока сезона-2022/23 в Лиге 1. Также награждаться будут вратари.
На награду для полевых игроков претендуют Лионель Месси и Килиан Мбаппе ("ПСЖ"), Секо Фофана, Лои Опенда ("Ланс") и Джонатан Дэвид ("Лилль").
Среди голкиперов за звание лучшего поборются Люка Шевалье ("Лилль"), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Антони Лопеш ("Лион"), Пау Лопес ("Марсель"), Брис Самба ("Ланс").
Церемония награждения состоится 28-го мая. В прошлом году лучшим вратарем стал Джанлуиджи Доннарума, а игроком – Килиан Мбаппе. Француз признавался три последних года подряд.
Ils ont laissé leur empreinte dans l’esprit de leurs adversaires et des fans ????— UNFP (@UNFP) May 16, 2023
Au-dessus du lot toute la saison, ils méritent d'être nommés pour le Trophée UNFP du Meilleur Joueur de @Ligue1UberEats ????
J.David, S.Fofana, K.Mbappé, L.Messi, L.Openda ⭐️ #TropheesUNFP pic.twitter.com/alwnttMCTb
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