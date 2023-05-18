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ПСЖ набирает больше очков, когда Месси нет на поле – Лига 1

Франция
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Сухие факты

ПСЖ набирает больше очков, когда Месси нет на поле – Лига 1

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG

Новина українською

Лига 1 привела статистику Лионеля Месси в "ПСЖ" из которой становится явно, что клуб выступает лучше, когда аргентинца нет на поле. "Несмотря на то, что индивидуальные показатели впечатляют, совсем не факт, что "ПСЖ" стал сильнее с Месси...", – говорится в статье.

С Лео "ПСЖ" в среднем набирает 2,17 очков за матч. Тогда как без него – 2,29. С Месси "Париж" сыграл 72 игры, одержал 48 побед, 13 раз проиграл и 11 раз разделил очки с соперником.

Без Лео "ПСЖ" сыграл всего 24 матча, из которых выиграл 17, 4 раза сыграл вничью и 3 раза проиграл.

"Как видно, в течение последних двух сезонов "ПСЖ" без Месси остается немного лучше, чем с Месси. Команда забивает чуть больше и набирает чуть больше очков в среднем", – говорится в статье.

Месси в этом сезоне провел 38 матчей за "ПСЖ", забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

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В статье: Лионель Месси Лига 1 Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
ligue1.com

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