Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ набирает больше очков, когда Месси нет на поле – Лига 1
Сухие факты
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG
Лига 1 привела статистику Лионеля Месси в "ПСЖ" из которой становится явно, что клуб выступает лучше, когда аргентинца нет на поле. "Несмотря на то, что индивидуальные показатели впечатляют, совсем не факт, что "ПСЖ" стал сильнее с Месси...", – говорится в статье.
С Лео "ПСЖ" в среднем набирает 2,17 очков за матч. Тогда как без него – 2,29. С Месси "Париж" сыграл 72 игры, одержал 48 побед, 13 раз проиграл и 11 раз разделил очки с соперником.
Без Лео "ПСЖ" сыграл всего 24 матча, из которых выиграл 17, 4 раза сыграл вничью и 3 раза проиграл.
"Как видно, в течение последних двух сезонов "ПСЖ" без Месси остается немного лучше, чем с Месси. Команда забивает чуть больше и набирает чуть больше очков в среднем", – говорится в статье.
Месси в этом сезоне провел 38 матчей за "ПСЖ", забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.
Популярное сейчас
- "Война была неизбежной". Глава ГУР рассказал, сколько лет назад РФ начала готовиться к агрессии против Украины
- Залужный сообщил, какое кол-во российских ракет удалось сбить защитникам во время ночной атаки
- Ребров подписал договор с УАФ – Фабрицио Романо
- Шансы на ЛЧ еще есть. Марсель - Анже 3:1. Обзор матча и видео голов
- Пока Криш зарабатывает. Джорджина поражает воображение роскошными формами в купальнике. ФОТО
- Красотка дня. Нереальная жена немецкой звезды Манчестер Сити. ФОТО