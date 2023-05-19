Лига 1, 36-й тур

Лион, Стад Олимпик Лионне

Лион – Монако 3:1

Голы: Ляказетт 38, Какре 57, Шерки 78 – Бен Йеддер 2 (п)

"Лион" сохранил надежду на выступления в Европе в следующем сезоне, выдав блестящий камбек в игре с "Монако". Теперь до зоны еврокубков подопечных Лорана Блана отделяет всего пункт, а на носу у конкурентов из "Лилля" труднейшая игра с "Марселем". Параллельно "ткачи" лишили "монегасков" шансов на попадание в Лигу Чемпионов, которое теперь гарантировано осталось за командой Малиновского.

Однако ничего не предвещало беды для гостей. Уже на 14-й секунде встречи Бен Йеддер заработал пенальти после того, как Антони Лопеш сбил ветерана в своей штрафной. Сам же Бен Йеддер минутой спустя 11-метровый реализовал, оформив свой 18-й мяч в нынешней кампании Лиги 1.

Но "Лион" быстро перехватил инициативу и до перерыва справедливо сравнял счёт. Кэмбеди отдал классную передачу из глубины, Барколя выкатил вдоль вратарской на своего кумира, и Ляказетт сравнялся с Мбаппе в гонке бомбардиров (по 26 голов).

Если в первой половине блистали заслуженные ветераны, то во второй половине всех затмила главная молодая звезда Лиги 1 Райан Шерки. "Десятка" "Лиона" в начале второго тайма финтом Зидана убрал защитника в штрафной и пытался мягко перебросить Нюбеля. Немец удар отбил, но прямо на Какре, который вывел хозяев вперёд.

Напоследок Шерки принял передачу от Ляказетта на правом фланге, унизил один в один Энрике и положил мяч в дальний угол Нюбеля. "Монако" после перерыва был простым статистом. 3:1. "Лион" может неожиданно ворваться в еврокубки, хотя после полного провала до перерыва на ЧМ об этом в клубе даже не мечтали.

Лион: Лопеш – Кэмбеди, Диоманде, Люкеба, Тальяфико – Какре, Толиссо – Барколя, Шерки, Жеффиньо (Тиаго Энрике, 76) – Ляказетт

Монако: Нюбель – Дисаси, Матсима, Энрике – Вандерсон, Фофана, Матазо (Камара, 64), Якобс – Аклиуш (Бен Сегир, 64), Головин (Диатта, 71) – Бен Йеддер (Эмболо, 71)