Марсель Малиновского вышел в Лигу чемпионов после поражения Монако от Лиона

"Монако" уступил в матче 36-го тура Лиги 1 "Лиону" (1:3). Это значит "Марсель" квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон.

"Марсель" набрал 73 очка после 35-ти туров, а у "Монако" 65 баллов после 36-ти. Таким образом "монегаски" потеряли шансы обогнать команду Руслана в двух оставшихся турах.

Напомним, что в уходящем сезоне "Марсель" также выступал в Лиге чемпионов, но не вышел из группы с "Тоттенхэмом", "Айнтрахтом" и "Спортингом". Из квартета прошли дальше "шпоры" и франкфуртцы.

"Марселю" ещё предстоит сыграть в этом сезоне с "Лиллем", "Брестом" и "Аяччо".