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Марсель Малиновского вышел в Лигу чемпионов после поражения Монако от Лиона

Франция
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За "ушастого" в следующем сезоне поборются "ПСЖ", "Ланс" и "Марсель"

Марсель Малиновского вышел в Лигу чемпионов после поражения Монако от Лиона

Фото: https://twitter.com/OM_Officiel

Новина українською

"Монако" уступил в матче 36-го тура Лиги 1 "Лиону" (1:3). Это значит "Марсель" квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон.

"Марсель" набрал 73 очка после 35-ти туров, а у "Монако" 65 баллов после 36-ти. Таким образом "монегаски" потеряли шансы обогнать команду Руслана в двух оставшихся турах.

Напомним, что в уходящем сезоне "Марсель" также выступал в Лиге чемпионов, но не вышел из группы с "Тоттенхэмом", "Айнтрахтом" и "Спортингом". Из квартета прошли дальше "шпоры" и франкфуртцы.

"Марселю" ещё предстоит сыграть в этом сезоне с "Лиллем", "Брестом" и "Аяччо".

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В статье: Лига чемпионов Лион Руслан Малиновский Марсель Монако
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