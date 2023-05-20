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Марсель Малиновского вышел в Лигу чемпионов после поражения Монако от Лиона
За "ушастого" в следующем сезоне поборются "ПСЖ", "Ланс" и "Марсель"
Фото: https://twitter.com/OM_Officiel
"Монако" уступил в матче 36-го тура Лиги 1 "Лиону" (1:3). Это значит "Марсель" квалифицировался в Лигу чемпионов на следующий сезон.
"Марсель" набрал 73 очка после 35-ти туров, а у "Монако" 65 баллов после 36-ти. Таким образом "монегаски" потеряли шансы обогнать команду Руслана в двух оставшихся турах.
Напомним, что в уходящем сезоне "Марсель" также выступал в Лиге чемпионов, но не вышел из группы с "Тоттенхэмом", "Айнтрахтом" и "Спортингом". Из квартета прошли дальше "шпоры" и франкфуртцы.
"Марселю" ещё предстоит сыграть в этом сезоне с "Лиллем", "Брестом" и "Аяччо".
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