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ПСЖ провел предварительные переговоры о переходе защитника Наполи

Франция
(1 голосов)

Трансфер может состояться уже через несколько месяцев

ПСЖ провел предварительные переговоры о переходе защитника Наполи

Фото: twitter.com/sscnapoli

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Представители южнокорейского защитника итальянского "Наполи" Ким Мин Джэ провели предварительные переговоры со спортивным директором "ПСЖ" Луисом Кампосом по поводу перехода игрока в парижский клуб.

Встреча имела ознакомительный характер и по её итогам не было достигнуто никакого соглашения. Отмечается также, что сам игрок по-прежнему склоняется к переходу в английскую Премьер-лигу.

Ким Мин Джэ перешёл в итальянский клуб летом 2022 года из турецкого "Фенербахче", сумма сделки составила € 18 млн. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2025 года

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В статье: Наполи (Неаполь) Пари Сен-Жермен (Париж) Ким Мин Чжэ
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Источник:
RMC Sport

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