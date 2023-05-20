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ПСЖ провел предварительные переговоры о переходе защитника Наполи
Трансфер может состояться уже через несколько месяцев
Фото: twitter.com/sscnapoli
Представители южнокорейского защитника итальянского "Наполи" Ким Мин Джэ провели предварительные переговоры со спортивным директором "ПСЖ" Луисом Кампосом по поводу перехода игрока в парижский клуб.
Встреча имела ознакомительный характер и по её итогам не было достигнуто никакого соглашения. Отмечается также, что сам игрок по-прежнему склоняется к переходу в английскую Премьер-лигу.
Ким Мин Джэ перешёл в итальянский клуб летом 2022 года из турецкого "Фенербахче", сумма сделки составила € 18 млн. Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2025 года
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