Лилль - Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Вчера "Монако" проиграл "Лиону" и досрочно подарил "Марселю" путевку в Лигу чемпионов. Однако открытым остается вопрос, выйдет ли команда Руслана Малиновского сразу в групповой этап или начнет выступление в престижном турнире из квалификации. Свои турнирные задачи имеет и "Лилль", возглавляемый бывшим наставником "Шахтера" Паулом Фонсекой. "Доги" идут в зоне Лиги конференций пятыми и только на один балл опережают "Ренн" и "Лион". К тому же, на пять очков больше у "Монако", которых в теории тоже еще можно догнать. Поэтому хозяевам победа нужна не меньше.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football

Чемпионат Франции 36-й тур

20 мая. Начало в 22:00

"Лилль" - "Марсель"

Трансляция – MEGOGO

Текстовая трансляция - UA-Футбол