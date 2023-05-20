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Лилль - Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Франции
Фото: https://twitter.com/OM_Officiel
Вчера "Монако" проиграл "Лиону" и досрочно подарил "Марселю" путевку в Лигу чемпионов. Однако открытым остается вопрос, выйдет ли команда Руслана Малиновского сразу в групповой этап или начнет выступление в престижном турнире из квалификации. Свои турнирные задачи имеет и "Лилль", возглавляемый бывшим наставником "Шахтера" Паулом Фонсекой. "Доги" идут в зоне Лиги конференций пятыми и только на один балл опережают "Ренн" и "Лион". К тому же, на пять очков больше у "Монако", которых в теории тоже еще можно догнать. Поэтому хозяевам победа нужна не меньше.
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Чемпионат Франции 36-й тур
20 мая. Начало в 22:00
"Лилль" - "Марсель"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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