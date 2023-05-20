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Лилль - Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Франция
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Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча чемпионата Франции

Лилль - Марсель: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: https://twitter.com/OM_Officiel

UA-Футбол
Новина українською

Вчера "Монако" проиграл "Лиону" и досрочно подарил "Марселю" путевку в Лигу чемпионов. Однако открытым остается вопрос, выйдет ли команда Руслана Малиновского сразу в групповой этап или начнет выступление в престижном турнире из квалификации. Свои турнирные задачи имеет и "Лилль", возглавляемый бывшим наставником "Шахтера" Паулом Фонсекой. "Доги" идут в зоне Лиги конференций пятыми и только на один балл опережают "Ренн" и "Лион". К тому же, на пять очков больше у "Монако", которых в теории тоже еще можно догнать. Поэтому хозяевам победа нужна не меньше.

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Чемпионат Франции 36-й тур
20 мая. Начало в 22:00
"Лилль" - "Марсель"
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Текстовая трансляция - UA-Футбол

Трансляция матча
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