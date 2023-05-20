Лига 1. Лилль пошатнул шансы Марселя на серебро чемпионата, победив с минимальным перевесом

Встреча сегодня была достаточно яркой, чтобы запомниться болельщикам как одной, так и другой команды. Конечно, более важная турнирная задача была именно у гостей - они претендуют на второе место чемпионата, и сегодня его можно было сделать на шаг ближче. Однако случилось так, как случилось - и сейчас мы все разберем подробно.

С первых минут сказывалось давление гостей. Они пробали атаковать как флангами, так и центром поля, но получалось сначала посредственно. На 8-й минуте Ундер выполнил навесную передачу в штрафную. Там не было никого из партнеров – пас в никуда. А уже через несколько мгновений возможность была у Балеба. Тот разогнался и классно пробил с дальней дистанции - его удару буквально чуть-чуть не хватало точности.

Где-то на 20-й минуте "Марсель" и вовсе стал очень активным. Тогда у Малиновского был хороший шанс - Руслан сыграл на добивании за пределами штрафной. Однако его попытку заблокировал один из защитников. Немного позднее команде украинца уже повезло - они открыли счет. Все сложилось достаточно просто - Клаусс получил передачу из глубины именно от Малиновского, вошел в штрафную и перебросил голкипера черпачком.

Еще один шанс был у гостей уже в конце первого тайма - Клаусс нашел немного свободного пространства в штрафной и пробил, но мяч полетел чуть выше ворот. Тогда казалось, что подопечные Тудора будут такими же активными во втором тайме, как и в первом, но не там то было. С началом второй 45-минутки игра свернула совсем в другую сторону.

Сразу после повторного выхода на поле "Лилль" начал прессинговать. И результатом этого был гол Дэвида на 49-й минуте. Его игрок забил с точки, на которую указал рефери из-за нарушения правил в предыдущем моменте. Форвард не промазал, разведя голкипера и круглого по разным углам ворот.

Ближе к средине второго тайма "Марсель" хотел дважды перехватить инициативу, но получалось достаточно слабо. В одном из моментов Санчес получил пас и нанес пушечный удар. Круглый влетел в ворота, но судья пошел смотреть ВАР и отменил гол. Немного позднее Клаусс прорвался флангом и вышел с вратарем один на один, но и здесь не получилось пробить точно.

Точку "Лилль" поставил уже на 73-й минуте. Кабелла классно прошел в штрафную "Марселя" и навесил на Бамба. Тот с 10 метров вколотил круглого в створ ворот. Голкипер пытался дотянуться, но никак не получилось. Таким образом, хозяева вышли вперед.

Поражение в сегодняшнем матче достаточно сильно портит "Марселю" шансы на второе место в чемпионате, но они все же остаются. Для этого нужно побеждать в двух заключительных турах Лиги 1. К слову, Руслан Малиновский сегодня почти никак не проявил себя - украинец потерялся где-то в глубине невнятного тактического построения Тудора и имел лишь несколько моментов, за исключением ассиста в первом тайме.

Лига 1, 36 тур

Лилль - Марсель 2:1

Голы: Дэвид 49, Бамба 72 - Клаусс 29

Лилль: Шевалье, Балеба, Йоро, Андре, Бамба, Веа, Гомеш, Дэвид, Диаките, Исмаили, Мартен.

Марсель: Лопес, Клаусс, Жиго, Балерди, Верету, Колашинац, Малиновский, Мбемба, Ронжье, Санчес, Ундер.

Предупреждения: Андре 57, Бамба 73 - Балерди 37, Ронжье 55