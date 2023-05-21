Моуриньо близок к назначению в ПСЖ

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуринью близок к назначению наставником "ПСЖ". Об этом сообщает издание La Repubblica.

Руководство римлян игнорирует попытки представителей португальского специалиста провести встречу. Это является источником раздражения для Моуринью. Португальский тренер считает, что ограничения в трансферном бюджете из-за возможности нарушения финансового фэйр-плей являются значимыми факторами для его ухода.

Ранее уже сообщалось о варианте назначения Моуринью на пост главного тренера парижского клуба, и сейчас, по сведениям источника, португалец стал ещё ближе к новой должности.

Напомним, "Рома" после 35 туров занимает седьмое место в чемпионате Италии. Римляне отстают от зоны Лиги чемпионов на шесть очков.