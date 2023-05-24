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Стало известно, когда Неймар вернётся к тренировкам

Франция
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Бразилец восстанавливается после операции

Стало известно, когда Неймар вернётся к тренировкам

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Восстановление Неймара проходит без осложнений. Звездный форвард "Пари Сен-Жермен" приступит к тренировкам летом, сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe.

В марте 31-летний футболист получил травму голеностопа и выбыл до конца сезона. По информации источника, бразилец возобновит полноценные занятия в июле.

В этом сезоне он сыграл 29 поединков во всех турнирах, в которых забил 18 голов и оформил 17 результативных передач. Ранее сообщалось, что Неймар может покинуть "ПСЖ". В услугах форварда якобы заинтересован "Манчестер Юнайтед" и еще несколько клубов АПЛ.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
GFFN

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