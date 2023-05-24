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Стало известно, когда Неймар вернётся к тренировкам
Бразилец восстанавливается после операции
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Восстановление Неймара проходит без осложнений. Звездный форвард "Пари Сен-Жермен" приступит к тренировкам летом, сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe.
В марте 31-летний футболист получил травму голеностопа и выбыл до конца сезона. По информации источника, бразилец возобновит полноценные занятия в июле.
В этом сезоне он сыграл 29 поединков во всех турнирах, в которых забил 18 голов и оформил 17 результативных передач. Ранее сообщалось, что Неймар может покинуть "ПСЖ". В услугах форварда якобы заинтересован "Манчестер Юнайтед" и еще несколько клубов АПЛ.
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