Стало известно, когда Неймар вернётся к тренировкам

Восстановление Неймара проходит без осложнений. Звездный форвард "Пари Сен-Жермен" приступит к тренировкам летом, сообщает GFFN со ссылкой на L’Equipe.

В марте 31-летний футболист получил травму голеностопа и выбыл до конца сезона. По информации источника, бразилец возобновит полноценные занятия в июле.

В этом сезоне он сыграл 29 поединков во всех турнирах, в которых забил 18 голов и оформил 17 результативных передач. Ранее сообщалось, что Неймар может покинуть "ПСЖ". В услугах форварда якобы заинтересован "Манчестер Юнайтед" и еще несколько клубов АПЛ.