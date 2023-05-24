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Огромный бонус: известно сколько Мбаппе получит, если не уйдет из клуба этим летом

Франция
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Теперь понятно, почему он продлил контракт прошлым летом

Огромный бонус: известно сколько Мбаппе получит, если не уйдет из клуба этим летом

фото - Getty Images

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"ПСЖ" заплатит Килиану Мбаппе 90 миллионов евро только за то, что он останется в клубе этим летом. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024-го.

Ранее стало известно, что Килиан вряд ли активирует опцию продления контракта до лета 2025-го. Нападающий недоволен клубом. Его не устраивают летние трансферы. При этом он также был разочарован, когда некоторые футболисты покинули клуб.

Также отмечается, что "ПСЖ" не выплатил Килиану бонус, который полагался перед началом этого сезона. То, что клуб не сдержал слово возмущает игрока.

В то же время на данный момент в "ПСЖ" никто не верит, что Килиан может покинуть клуб летом.

Килиан провел 41 матч в этом сезоне, забил 40 голов и отдал 9 результативных передач.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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