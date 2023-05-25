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ПСЖ хочет подписать Алонсо. Испанец мечтает о Реале
Не совпали интересами
Фото: bayer04.de
"Пари Сен-Жермен" хотел бы подписать Хаби Алонсо в качестве замены Кристофу Галтье, который покинет клуб летом. Менеджер "Байера" хотел бы работать в "Реале".
Именно это - основное препятствие. Менеджер хочет уйти в "Мадрид", сменив у руля Карло Анчелотти. В "Реале" же также рассматривают Алонсо, как основного кандидата на смену итальянца.
К тому же "Байер" хочет продлить контракт с начинающим специалистом, который и без того истекает только через год.
В этом сезоне "Байер" заканчивает Бундеслигу на 6-м месте и дошел до полуфинала Лиги Европы.
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