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ПСЖ хочет подписать Алонсо. Испанец мечтает о Реале

Франция
(1 голосов)

Не совпали интересами

ПСЖ хочет подписать Алонсо. Испанец мечтает о Реале

Фото: bayer04.de

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" хотел бы подписать Хаби Алонсо в качестве замены Кристофу Галтье, который покинет клуб летом. Менеджер "Байера" хотел бы работать в "Реале".

Именно это - основное препятствие. Менеджер хочет уйти в "Мадрид", сменив у руля Карло Анчелотти. В "Реале" же также рассматривают Алонсо, как основного кандидата на смену итальянца.

К тому же "Байер" хочет продлить контракт с начинающим специалистом, который и без того истекает только через год.

В этом сезоне "Байер" заканчивает Бундеслигу на 6-м месте и дошел до полуфинала Лиги Европы.

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В статье: Хаби Алонсо Реал (Мадрид) Байер (Леверкузен) Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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