ПСЖ хочет подписать Алонсо. Испанец мечтает о Реале

"Пари Сен-Жермен" хотел бы подписать Хаби Алонсо в качестве замены Кристофу Галтье, который покинет клуб летом. Менеджер "Байера" хотел бы работать в "Реале".

Именно это - основное препятствие. Менеджер хочет уйти в "Мадрид", сменив у руля Карло Анчелотти. В "Реале" же также рассматривают Алонсо, как основного кандидата на смену итальянца.

К тому же "Байер" хочет продлить контракт с начинающим специалистом, который и без того истекает только через год.

В этом сезоне "Байер" заканчивает Бундеслигу на 6-м месте и дошел до полуфинала Лиги Европы.