Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ПСЖ рассматривает Луиса Энрике в качестве главного тренера
Реалистичное назначение
Фото: twitter.com/SEFutbol
"ПСЖ" начинает задумываться о кандидатурах на пост главного тренера команды после ухода Кристофа Галтье. В клубе считают, что Луис Энрике обладает хорошим опытом в "Барселоне" и сборной Испании.
Также в клубе рассматривают назначение Хаби Алонсо, но оно маловероятно. Испанец хотел бы тренировать "Реал".
Среди кандидатов также Жозе Моуриньо и Тиогу Мотта.
Энрике один из главных кандидатов на помт главного тренера "Тоттенхэма". Тем не менее, клуб не проводил с ним переговоров.
Популярное сейчас
- Гвардиола: За 48 часов до матча с Брайтоном мои игроки выпили весь алкоголь в Манчестере
- Скучать не будем. Исчезновение ФК Львов – лучшая новость этого сезона
- "Осколок от мины попал под сердце". Буданов впервые рассказал о своем тяжелом ранении
- Битвы Шахтера с Зарей и Днепром-1, завершение АПЛ и Бундеслиги. Расписание футбола на 22-28 мая
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО
- Невероятная фанатка Наполи разделась на улице и пожаловалась на домогательства. ФОТО