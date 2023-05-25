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ПСЖ рассматривает Луиса Энрике в качестве главного тренера

Франция
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Реалистичное назначение

ПСЖ рассматривает Луиса Энрике в качестве главного тренера

Фото: twitter.com/SEFutbol

Новина українською

"ПСЖ" начинает задумываться о кандидатурах на пост главного тренера команды после ухода Кристофа Галтье. В клубе считают, что Луис Энрике обладает хорошим опытом в "Барселоне" и сборной Испании.

Также в клубе рассматривают назначение Хаби Алонсо, но оно маловероятно. Испанец хотел бы тренировать "Реал".

Среди кандидатов также Жозе Моуриньо и Тиогу Мотта.

Энрике один из главных кандидатов на помт главного тренера "Тоттенхэма". Тем не менее, клуб не проводил с ним переговоров.

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В статье: Луис Энрике Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
leparisien.fr

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