ПСЖ рассматривает Луиса Энрике в качестве главного тренера

"ПСЖ" начинает задумываться о кандидатурах на пост главного тренера команды после ухода Кристофа Галтье. В клубе считают, что Луис Энрике обладает хорошим опытом в "Барселоне" и сборной Испании.

Также в клубе рассматривают назначение Хаби Алонсо, но оно маловероятно. Испанец хотел бы тренировать "Реал".

Среди кандидатов также Жозе Моуриньо и Тиогу Мотта.

Энрике один из главных кандидатов на помт главного тренера "Тоттенхэма". Тем не менее, клуб не проводил с ним переговоров.