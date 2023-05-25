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Рамос отказал ПСЖ в продлении контракта. Известны детали
На понижение зарплаты не пошел
Фото: twitter.com/PSG_inside
Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор Луиш Кампуш направили Серхио Рамосу предложение контракта. 37-летний защитник ответил отказом.
Сообщается, что Серхио предложили контракт на год с понижением зарплаты в два раза. Недостающая сумма могла бы быть компенсирована бонусами за выступления и трофеи.
Ранее сообщалось, что в переходе игрока заинтересованы клубы Саудовской Правии, но пока предложений испанцу не поступало.
Текущий контракт Серхио с "ПСЖ" рассчитан до конца сезона.
В этом сезоне Рамос провел за "ПСЖ" 43 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.
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