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Рамос отказал ПСЖ в продлении контракта. Известны детали

Франция
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На понижение зарплаты не пошел

Рамос отказал ПСЖ в продлении контракта. Известны детали

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи и спортивный директор Луиш Кампуш направили Серхио Рамосу предложение контракта. 37-летний защитник ответил отказом.

Сообщается, что Серхио предложили контракт на год с понижением зарплаты в два раза. Недостающая сумма могла бы быть компенсирована бонусами за выступления и трофеи.

Ранее сообщалось, что в переходе игрока заинтересованы клубы Саудовской Правии, но пока предложений испанцу не поступало.

Текущий контракт Серхио с "ПСЖ" рассчитан до конца сезона.

В этом сезоне Рамос провел за "ПСЖ" 43 матча, забил 3 гола и отдал 1 результативный пас.

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В статье: Серхио Рамос Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
marca.com

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