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Малиновский начнет следующий сезон с новым тренером
Игор Тудор, вероятнее всего, покинет "Марсель"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Марселя" Игор Тудор принял решение покинуть свой пост по окончании этого сезона, пишет SportItalia.
Источник утверждает, что альтернативный вариант развития событий очень маловероятен. Также не называют причины ухода 45-летнего тренера. Контракт хорвата действует до 30 июня 2024 года.
Некоторые итальянские СМИ пишут, что Игор ведет переговоры с одним из клубов Серии А. Среди претендентов могут быть "Наполи" и "Ювентус".
Тудор возглавил "Марсель" летом 2022 года. "Провансальцы" идут на 3-й строчке в Лиге 1 и гарантировали себе участие в квалификации Лиги чемпионов. Напомним, в составе французского клуба играет украинец Руслан Малиновский.
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