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Доннарумма планирует остаться в ПСЖ на длительный срок

Франция
(1 голосов)

Игрок не заинтересован в смене клуба

Доннарумма планирует остаться в ПСЖ на длительный срок

Фото: twitter.com/gigiodonna1

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Голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма признался, что ему очень нравится играть в Париже и он хотел бы остаться в клубе надолго.

"Мне очень нравится в Париже. Я очень горд представлять этот клуб и этот город. Надеюсь остаться здесь надолго и написать страницу в истории клуба", - говорит игрок.

24-летний Доннарумма перешел в ПСЖ летом 2021 года из итальянского "Милана", питомцем которого является, на правах свободного агента. Контракт итальянца с парижским клубом рассчитан до июня 2026 года.

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В статье: Лига 1 Пари Сен-Жермен (Париж) Джанлуиджи Доннарумма
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Источник:
Marca

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