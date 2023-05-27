Доннарумма планирует остаться в ПСЖ на длительный срок

Голкипер французского ПСЖ Джанлуиджи Доннарумма признался, что ему очень нравится играть в Париже и он хотел бы остаться в клубе надолго.

"Мне очень нравится в Париже. Я очень горд представлять этот клуб и этот город. Надеюсь остаться здесь надолго и написать страницу в истории клуба", - говорит игрок.

24-летний Доннарумма перешел в ПСЖ летом 2021 года из итальянского "Милана", питомцем которого является, на правах свободного агента. Контракт итальянца с парижским клубом рассчитан до июня 2026 года.