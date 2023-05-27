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Марсель – Брест: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Лиги 1
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Шансы "Марселя" финишировать вторыми только теоретические. Сейчас команда Руслана Малиновского отстает от набравшего мощное шествие "Ланса" на пять очков, а до завершения сезона остается два тура. Потерять третью позицию "Олимпик" также уже не может, так что финал чемпионата для коллектива превращается в формальность. Вероятность вылета "Бреста" нулевая, поэтому гости также будут просто доигрывать сезон. Наибольшей интригой из лагеря "Марселя" сейчас является даже не финальное место в таблице, а должность главного тренера. Похоже, Игорь Тудор покинет клуб по завершении сезона, кто придет ему на смену – пока неясно.
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Чемпионат Франции 37-й тур
27 мая. Начало в 22:00
"Марсель" – "Брест"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция -
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