Лига 1. Ланс добыл прямую путёвку в ЛЧ, фиаско Малиновского и триумф Фонсеки

Что бы не говорили о Лиге 1, но в ней есть ряд своих неоспоримых плюсов. Один из них – традиция играть два последних тура одновременно. Беда для телетрансляций, зато все отдаются на полную, не думая о результате прямого конкурента. А ещё только во французской элите могут найтись такие прекрасные проекты, как "Ланс" Франка Эса.

За 4 сезона "кроваво-золотые" проделали путь от второго дивизиона в Лигу Чемпионов. Игра с досрочно вылетевшим "Аяччо" оказалась лёгкой прогулкой для коллектива Эса. "Ланс" ещё до перерыва повёл в три гола – зимний новичок Томассон записал на свой счёт 1+1, после чего Опенда с пенальти пробил отметку в 20 голов в первой своём сезоне Лиги 1. Этот результат гарантировал "Лансу" серебро, а вместе с ним и прямую путёвку в групповой этап Лиги Чемпионов.

В то время как "Ланс" добывал 17-ю домашнюю победу в кампании (лучший результат в топ-5 лигах на пару с "Ман Сити"), "Марсель" умудрился в родных стенах проиграть "Бресту". Наш легионер вышел на поле сразу после первого пропущенного, но никакого влияния на игру оказать не смог (0 пасов под удар, 0 ударов и 1 отбор).

Параллельно в центральном матче тура "Ренн" расправился с "Монако". Два блестящих ассиста Бурижо позволили ему ворваться в число трёх лучших ассистентов лиги, а его команда таким образом опередила сегодняшнего соперника в таблице. Вместе с подопечными Брюно Женезьо "монегасков" опередил и "Лилль".

"Доги" долго страдали с "Нантом" после глупой ошибки Алессандро в дебюте, но хладнокровие Джонатана Дэвида позволило "Лиллю" реализовать оба пенальти, и выбраться на 4-ю строчку, дающую право на участие в Лиге Европы. Осталось лишь не растерять успех в Труа через неделю, и сезон для Паулу Фонсеки можно считать успешным – помимо роскошной игры есть и приличный результат.

В других поединках "Лион" разгромил "Реймс". Игру гостям испортил Эммануэль Агбаду – на счету центрбека автогол и удаление. Один гол забил и Ляказетт, вплотную приблизившись к Килиану Мбаппе в гонке голеадоров (28 мячей против 27 у Александера).

"Стад де ля Моссон" слишком приветливо встретил свою экс-звезду Гаэтана Лаборда, который своим дублем вырвал для "Ниццы" победу. Наконец "Осер" поделил очки с "Тулузой". Этот пункт позволил "Осеру" оторваться от зоны вылета на 2 очка. "Нант" таким образом обязан будет побеждать в финальном туре, а иначе "канарейки" вылетят.

Лига 1, 37-й тур

Ланс, Боллар Делелис

Ланс – Аяччо 3:0

Голы: Мачадо 16, Томассон 22, Опенда 35 (п)

Марсель, Велодром

Марсель – Брест 1:2

Голы: Мбемба 75 – Маньетти 57, Камара 81

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Монако 2:0

Голы: Майер 52, Гуири 73

Лилль, Пьер Моруа

Лилль – Нант 2:1

Голы: Дэвид 51 (п), 88 (п) – Мерлен 17

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – Реймс 3:0

Голы: Агбаду 2 (аг), Ляказетт 9, Какре 82

Удаление: Агбаду 54

Монпелье, Стад де ля Моссон

Монпелье – Ницца 2:3

Голы: Саванье 7, 17 (п) – Баркли 53, Лаборд 67, 79

Тулуза, Муниципальный стадион

Тулуза – Осер 1:1

Голы: Абухляль 44 – Равелосон 24