Лига 1. Пари Сен Жермен играет вничью со Страсбургом и становится чемпионом Франции

Дійсно ПСЖ грало "на перемогу" спокійно та не оголяючи тилівВідчувалося, що це кінець сезону... Багато біганини не спостерігалося.Мбаппе після пари матчів де він був кращим, не "запоров" 4, а то і 5 моментівнавіть у ворота не влучив. Добре хоч на Мессі гольовий пас видав. Ліонель протиснувся в карний і забивІ що дивує... так це серед польових гравців більше всього ігрового часу у 35-річного Лео! Тому і він сьогодні багато "не бігав", утім пару разів м'яч добре протягнув. Тому знов зірка матчу