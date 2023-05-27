Франция
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Лига 1. Пари Сен Жермен играет вничью со Страсбургом и становится чемпионом Франции
Команда Галтье не отличилась ярким футболом, но имеет результат
Отчет будет доступен в ближайшее время
Лига 1, 37 тур
Страсбур - ПСЖ 1:1
Голы: Гамейро 79 - Месси 59
Страсбур: Селс, Гилбер, Перрен, Ньямси, Дукуре, Дагба, Сансон, Сиссоко, Диарра, Беллагарде, Диалло.
ПСЖ: Доннарумма, Бичиабу, Рамос, Перейра, Бернат, Саншеш, Вератти, Витинья, Заир-Эмери, Мбаппе, Месси.
Предупреждения: Диарра 23 - Витинья 6, Вератти 75
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Spokoyno (Київ)
28.05.2023 в 00:18
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