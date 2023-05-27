  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Пари Сен Жермен играет вничью со Страсбургом и становится чемпионом Франции
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Пари Сен Жермен играет вничью со Страсбургом и становится чемпионом Франции

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Команда Галтье не отличилась ярким футболом, но имеет результат

Лига 1. Пари Сен Жермен играет вничью со Страсбургом и становится чемпионом Франции

Віталій Кононученко Автор UA-Футбол
Новина українською

Отчет будет доступен в ближайшее время

Лига 1, 37 тур

Страсбур - ПСЖ 1:1

Голы: Гамейро 79 - Месси 59

Страсбур: Селс, Гилбер, Перрен, Ньямси, Дукуре, Дагба, Сансон, Сиссоко, Диарра, Беллагарде, Диалло.

ПСЖ: Доннарумма, Бичиабу, Рамос, Перейра, Бернат, Саншеш, Вератти, Витинья, Заир-Эмери, Мбаппе, Месси.

Предупреждения: Диарра 23 - Витинья 6, Вератти 75

По теме
yellow-arrow
Месси повторил мировой рекорд по количеству трофеев
yellow-arrow
Малиновский отыграл 32 минуты и показал 56% точности передач
yellow-arrow
ПСЖ установил рекорд по количеству чемпионств в Лиге 1
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лига 1 Страсбур Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Київ)
28.05.2023 в 00:18
Дійсно ПСЖ грало "на перемогу" спокійно та не оголяючи тилів Відчувалося, що це кінець сезону... Багато біганини не спостерігалося. Мбаппе після пари матчів де він був кращим, не "запоров" 4, а то і 5 моментів навіть у ворота не влучив. Добре хоч на Мессі гольовий пас видав. Ліонель протиснувся в карний і забив І що дивує... так це серед польових гравців більше всього ігрового часу у 35-річного Лео! Тому і він сьогодні багато "не бігав", утім пару разів м'яч добре протягнув. Тому знов зірка матчу
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде