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Неймар поздравил ПСЖ с чемпионством
Игрок рад победе своего клуба
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бразильский нападающий ПСЖ Неймар опубликовал пост после того, как парижане стали чемпионами Франции. Напомним, это произошло по итогам матча 37-го тура чемпионата Франции со "Страсбургом" (1:1).
"Номер один во Франции", – написал форвард в Instagram.
Бразилец выступает за парижан с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и совершил 17 ассистов.
ПСЖ выиграл чемпионат Франции в 11-й раз в истории и установил национальный рекорд по количеству выигранных чемпионств.
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