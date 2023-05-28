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Неймар поздравил ПСЖ с чемпионством

Франция
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Игрок рад победе своего клуба

Неймар поздравил ПСЖ с чемпионством

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар опубликовал пост после того, как парижане стали чемпионами Франции. Напомним, это произошло по итогам матча 37-го тура чемпионата Франции со "Страсбургом" (1:1).

"Номер один во Франции", – написал форвард в Instagram.

Бразилец выступает за парижан с 2017 года. Контракт игрока с клубом рассчитан до 2025 года. В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 29 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 голов и совершил 17 ассистов.

ПСЖ выиграл чемпионат Франции в 11-й раз в истории и установил национальный рекорд по количеству выигранных чемпионств.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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