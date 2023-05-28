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Страсбур Эдуарда Соболя избежал вылета из Лиги 1
Команда выполнила задание
Getty Images/Global Images Ukraine
Во вчерашнем матче 37-го тура французского чемпионата "Страсбур" сыграл вничью с "Пари Сен-Жермен". Благодаря набранному зачетному баллу и осечкам конкурентов, команда Эдуарда Соболя сохранила прописку в Лиге 1.
Перед финальным раундом первенства "голубо-белые" на семь очков опережают зону вылета. Такой отрыв гарантирует участие в следующем розыгрыше Лиги 1.
Украинец Эдуард Соболь в этом матче участие не принял, ведь только вернулся после травмы. В общей сложности на его счету после трансфера и январе 14 проведенных матчей за "Страсбур".
В текущем сезоне французский чемпионат претерпел определенные изменения. Из-за уменьшения количества участников Лиги 1 и Лиги 2 в зоне вылета находятся сразу по четыре команды, а из низших дивизионов “поднимаются” по две. В следующем сезоне во французских первенствах будут представлены по 18 команд.
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