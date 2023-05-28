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Галтье: Я считаю, что заслуживаю на второй сезон в ПСЖ

Франция
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Решение за руководством клуба

Галтье: Я считаю, что заслуживаю на второй сезон в ПСЖ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье высказался по поводу своего будущего:

“Я считаю, что заслуживаю на второй сезон в ПСЖ. Я отдал все и потратил много энергии. Я сумел сохранить курс в очень трудные моменты. Лично я считаю, что заслуживаю продления контракта”, - сказал Галтье.

Наставник возглавил "Пари Сен-Жермен" летом прошлого года. За этот сезон столичная команда выиграла чемпионат и победила в Суперкубке Франции. Контракт Галтье с ПСЖ действует до июня 2024 года.

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В статье: Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж)
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