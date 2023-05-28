Галтье: Я считаю, что заслуживаю на второй сезон в ПСЖ

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье высказался по поводу своего будущего:

“Я считаю, что заслуживаю на второй сезон в ПСЖ. Я отдал все и потратил много энергии. Я сумел сохранить курс в очень трудные моменты. Лично я считаю, что заслуживаю продления контракта”, - сказал Галтье.

Наставник возглавил "Пари Сен-Жермен" летом прошлого года. За этот сезон столичная команда выиграла чемпионат и победила в Суперкубке Франции. Контракт Галтье с ПСЖ действует до июня 2024 года.