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Галтье: Я считаю, что заслуживаю на второй сезон в ПСЖ
Решение за руководством клуба
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Галтье высказался по поводу своего будущего:
“Я считаю, что заслуживаю на второй сезон в ПСЖ. Я отдал все и потратил много энергии. Я сумел сохранить курс в очень трудные моменты. Лично я считаю, что заслуживаю продления контракта”, - сказал Галтье.
Наставник возглавил "Пари Сен-Жермен" летом прошлого года. За этот сезон столичная команда выиграла чемпионат и победила в Суперкубке Франции. Контракт Галтье с ПСЖ действует до июня 2024 года.
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