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Рамос поздравил ПСЖ с чемпионством в Лиге 1

Франция
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Игрок рад этому достижению

Рамос поздравил ПСЖ с чемпионством в Лиге 1

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "ПСЖ" Серхио Рамос поздравил свою команду с чемпионством в Лиге 1.

"Чемпионы! Горжусь всей командой за тяжелую работу над собой и усилия. Очень рад, что имею возможность наслаждаться еще одним титулом. Этот уже 29-й для меня. И он для вас, наши фанаты", - написал Рамос в Instagram.

Напомним, вчера, 27 мая, "ПСЖ" выиграл чемпионат Франции в 11-й раз в истории. В текущем сезоне Рамос провел 32 игры в лиге 1, при этом забил один гол и совершил один ассист.

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В статье: Серхио Рамос Пари Сен-Жермен (Париж)
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