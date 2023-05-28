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Скира подтвердил, что Месси покинет ПСЖ после завершения сезона

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Лео не останется в Париже

Скира подтвердил, что Месси покинет ПСЖ после завершения сезона

Фото: Paris Saint-Germain, Twitter

Новина українською

Аргентинский нападающий Лионель Месси покинет "Пари Сен-Жермен" в конце текущего сезона. Как сообщает инсайдер Николо Скира, игрок получит статус свободного агента.

Месси выступает за ПСЖ с лета 2021 года. Тогда он присоединился к французскому клубу на правах свободного агента, подписав договор на два года с возможностью продления еще на один год.

Хотя и у Месси уже есть право подписывать предварительный контракт с новым клубом, однако до сих пор никаких новых соглашений у аргентинца нет. Наиболее активно журналисты и инсайдеры сватают Лео в "Барселону". Ранее Скира сообщал, что Лео хочет вернуться на "Камп Ноу".

Отметим, что вместе с парижанами аргентинец дважды становился чемпионом Франции и однажды побеждал в Суперкубке страны.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Nicolo Schira

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Комментарии (1)
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Опанасович (Ковалівка)
28.05.2023 в 15:31
головний антигерой псж напевно за усю історію клубу. великі сподівання завершилися освистуванням фанатів. тікай, ганебна чмоська
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