Скира подтвердил, что Месси покинет ПСЖ после завершения сезона

Аргентинский нападающий Лионель Месси покинет "Пари Сен-Жермен" в конце текущего сезона. Как сообщает инсайдер Николо Скира, игрок получит статус свободного агента.

Месси выступает за ПСЖ с лета 2021 года. Тогда он присоединился к французскому клубу на правах свободного агента, подписав договор на два года с возможностью продления еще на один год.

Хотя и у Месси уже есть право подписывать предварительный контракт с новым клубом, однако до сих пор никаких новых соглашений у аргентинца нет. Наиболее активно журналисты и инсайдеры сватают Лео в "Барселону". Ранее Скира сообщал, что Лео хочет вернуться на "Камп Ноу".

Отметим, что вместе с парижанами аргентинец дважды становился чемпионом Франции и однажды побеждал в Суперкубке страны.