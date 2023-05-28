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Скира подтвердил, что Месси покинет ПСЖ после завершения сезона
Лео не останется в Париже
Фото: Paris Saint-Germain, Twitter
Аргентинский нападающий Лионель Месси покинет "Пари Сен-Жермен" в конце текущего сезона. Как сообщает инсайдер Николо Скира, игрок получит статус свободного агента.
Месси выступает за ПСЖ с лета 2021 года. Тогда он присоединился к французскому клубу на правах свободного агента, подписав договор на два года с возможностью продления еще на один год.
Хотя и у Месси уже есть право подписывать предварительный контракт с новым клубом, однако до сих пор никаких новых соглашений у аргентинца нет. Наиболее активно журналисты и инсайдеры сватают Лео в "Барселону". Ранее Скира сообщал, что Лео хочет вернуться на "Камп Ноу".
Отметим, что вместе с парижанами аргентинец дважды становился чемпионом Франции и однажды побеждал в Суперкубке страны.
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