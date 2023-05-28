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Аяччо забыли своего нападающего после выездного матча
Автобус команды отправился домой не в полном составе
Фото: twitter.com
Вчера прошел матч в рамках 37 тура Лиги 1, где "Ланс" принимал "Аяччо". Игра закончилась 3:0 в пользу хозяев.
Нападающий гостей Бен Туре не успел на автобус, из-за чего его команда уехала домой не в полном составе.
Как сообщают СМИ, он опоздал всего на несколько минут. А после того как прибыл к месту встречи, обнаружил что транспорта уже нет.
"Они забыли меня", - сказал Туре одному из фанатов "Ланса".
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Источник:twitter.com
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TIRAN (Донецк (Украина!))
28.05.2023 в 18:19
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