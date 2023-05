Месси проигнорировал: во Франции вручили награды героям сезона-2022/23

Профсоюз футболистов-профессионалов (UNFP) провел церемонию награждения героев клубного сезона во Франции.

В категории "лучший игрок" приз уже четвертый раз достался Килиану Мбаппе - бомбардир "ПСЖ" в 37 турах чемпионата наколотил 28 голов и возглавляет гонку бомбардиров.

Примечательно, что единственный реальный конкурент Мбаппе Лионель Месси даже не пришел с одноклубниками на церемонию. Вместо этого 35-летний аргентинец поехал в Барселону на концерт Coldplay - в принципе, это много говорит о его будущем.

Leo Messi, not at UNFP ceremony with PSG tonight — he’s at Coldplay concert in Barcelona. ????️???? #Messi



Barça fans chanting for Leo there, via @gerardromero ⤵️???? pic.twitter.com/Kqia0eWXR0