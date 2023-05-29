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Месси проигнорировал: во Франции вручили награды героям сезона-2022/23

Франция
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Лучшим игроком опять стал Мбаппе

Месси проигнорировал: во Франции вручили награды героям сезона-2022/23

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Aurelien Meunier - PSG/PSG

Новина українською

Профсоюз футболистов-профессионалов (UNFP) провел церемонию награждения героев клубного сезона во Франции.

В категории "лучший игрок" приз уже четвертый раз достался Килиану Мбаппе - бомбардир "ПСЖ" в 37 турах чемпионата наколотил 28 голов и возглавляет гонку бомбардиров.

Примечательно, что единственный реальный конкурент Мбаппе Лионель Месси даже не пришел с одноклубниками на церемонию. Вместо этого 35-летний аргентинец поехал в Барселону на концерт Coldplay - в принципе, это много говорит о его будущем.

Лучшим тренером Франции-2023 стал наставник "Ланса" Франк Эс - ему удалось поднять команду на 2-е место с рекордным для красно-золотых 81 очком. Это также означает прямую путевку в ЛЧ.

Главный козырь "Ланса" - его оборона (28 пропущенных). В этом весомую роль играет вратарь Брис Самба - именно ему достался приз лучшему голкиперу сезона.

Лучшим французом, выступающим за границей, четвертый сезон подряд признали нападающего "Реала" Карима Бензема - у него при всех травмах набралось 18+3 в Ла Лиге.

Напоследок UNFP выбрала сборную сезона - она выглядит так: Самба ("Ланс") - Хакими ("ПСЖ"), Мбемба ("Марсель"), Дансо ("Ланс"), Нуну Мендеш ("ПСЖ") - Тюрам ("Ницца"), Ронжье ("Марсель"), Фофана ("Ланс") - Месси ("ПСЖ"), Опенда ("Ланс"), Мбаппе ("ПСЖ").

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В статье: Лионель Месси Карим Бензема Марсель Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Ланс
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