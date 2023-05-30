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Неймар отверг предложение из Саудовской Аравии на 400 миллионов евро

Франция
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"Манчестер Юнайтед" – единственная альтернатива "ПСЖ" для бразильца

Неймар отверг предложение из Саудовской Аравии на 400 миллионов евро

Фото: twitter.com/neymarjr

Новина українською

Неймар отверг предложение клуба из Саудовской Аравии. Сделка оценивается в 400 миллионов евро.

Продолжительность контракта неизвестна, нотэто и не так важно. Бразильца интересует переход только в "Манчестер Юнайтед", в противном случае он хотел бы остаться в "ПСЖ".

Переход в "МЮ" также будет сильно зависеть от того, купят ли клуб катарцы. Тесная свзяь владельцев двух клубов будет способствовать трансферу бразильца.

Ранее стало известно, что "ПСЖ" готов отпустить Неймара, чтобы снизить расходы на зарплату. Также ультрас требовал бразильца покинуть клуб во время протестов у офиса клуба и дома футболиста.

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В этом сезоне Неймар провел за "ПСЖ" 29 матчей, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.

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В статье: Неймар Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
footmercato.net

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