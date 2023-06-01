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Наставник ПСЖ: Матч против Клермона станет для Месси последним на Парк де Пренс

Франция
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Наставник ПСЖ: Матч против Клермона станет для Месси последним на Парк де Пренс

Getty Images / Global Images Ukraine

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Менеджер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье подтвердил, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси покинет столицу Франции по окончании сезона-2022/23. Цитирует специалиста авторитетный инсайдер Фабрицио Романо:

"Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Это будет последний матч Лео на "Парк де Пренс", поединок против "Клермона".

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Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" перед стартом сезона-2021/22. За две полных кампании в Париже Лионель провел 74 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 34 результативных передачи.

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В статье: Лионель Месси Кристоф Галтье Пари Сен-Жермен (Париж)
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