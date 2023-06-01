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Наставник ПСЖ: Матч против Клермона станет для Месси последним на Парк де Пренс
Комментарий тренера
Getty Images / Global Images Ukraine
Менеджер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье подтвердил, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси покинет столицу Франции по окончании сезона-2022/23. Цитирует специалиста авторитетный инсайдер Фабрицио Романо:
"Мне выпала честь тренировать лучшего игрока в истории футбола. Это будет последний матч Лео на "Парк де Пренс", поединок против "Клермона".
???? PSG manager Christophe Galtier has just confirmed that Leo Messi will leave PSG at the end of the season.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 1, 2023
“I had a privilege of coaching the best player in the history of football. It will be Leo’s last match at the Parc des Princes against Clermont”. pic.twitter.com/hieCFUFBQm
Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" перед стартом сезона-2021/22. За две полных кампании в Париже Лионель провел 74 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 34 результативных передачи.
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