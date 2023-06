Наставник ПСЖ: Матч против Клермона станет для Месси последним на Парк де Пренс

Менеджер "Пари Сен-Жермен" Кристоф Гальтье подтвердил, что форвард сборной Аргентины Лионель Месси покинет столицу Франции по окончании сезона-2022/23. Цитирует специалиста авторитетный инсайдер Фабрицио Романо:

???? PSG manager Christophe Galtier has just confirmed that Leo Messi will leave PSG at the end of the season.



“I had a privilege of coaching the best player in the history of football. It will be Leo’s last match at the Parc des Princes against Clermont”. pic.twitter.com/hieCFUFBQm