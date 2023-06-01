У Малиновского будет новый тренер. Тудор решил покинуть Марсель

Главный тренер "Марселя" Игор Тудор принял окончательное решение по поводу своего будущего в провансальском клубе. 46-летний хорват покинет стан "провансальцев" после завершения сезона, сообщает Footmercato.

Руководители "Марселя" были довольный работой Тудора, но не смогли убедить его остаться еще на год. Отмечается, что тренер почувствовал усталость и беспокойство, а во время утренней тренировки решил объявить команде о том, что уйдет из клуба.

Тудор возглавил "Марсель" летом 2022 года. "Провансальцы" идут на 3-й строчке в Лиге 1 и гарантировали себе участие в квалификации Лиги чемпионов. Напомним, в составе французского клуба играет украинец Руслан Малиновский.