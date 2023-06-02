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Известно, кто может стать новым тренером Малиновского в Марселе

Франция
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Игор Тудор покинет клуб в конце сезона

Известно, кто может стать новым тренером Малиновского в Марселе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Стало известно, кто может возглавить "Марсель" после ухода Игора Тудора.

Как сообщает Footmercato, одним из главных кандидатов на эту должность является Марсело Гальярдо. Последним местом работы аргентинца был "Ривер Плейт", который он покинул 31 декабря 2022 года. Он тренировал клуб с 2014 года, проведя 424 матча. Вместе с командой он побеждал в чемпионате Аргентины и дважды в Кубке Либертадорес.

До этого он работал уругвайском "Насьонале".

"Марсель" идет на 3-й строчке в Лиге 1 и гарантировал себе участие в квалификации Лиги чемпионов. Напомним, в составе французского клуба играет украинец Руслан Малиновский.

Ранее Игор Тудор подтвердил, что покинет "провансальцев" по завершению сезона.

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В статье: Марсель Игор Тудор Марсело Гальярдо
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Источник:
Footmercato

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