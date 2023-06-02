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В ПСЖ опровергли заявление Гальтье об уходе Месси

Франция
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"Выразился не совсем правильно"

В ПСЖ опровергли заявление Гальтье об уходе Месси

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Пари Сен-Жермен" опроверг заявление главного тренера Кристофа Гальтье о том, что форвард Лионель Месси покинет стан парижан.

"Кристоф Галтье выразился не совсем правильно. Хотим заверить, что он имел в виду то, что матч с "Клермоном" станет последним для Месси и "ПСЖ" в нынешнем сезоне", - цитирует пресс-службу клуба Le Parisien со ссылкой на AFP.

Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" перед стартом сезона-2021/22. За две полных кампании в Париже Лионель провел 74 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 34 результативных передачи. Его соглашение с клубом истекает этим летом.

В последнее время СМИ связывают Месси с возвращением в "Барселону" или же переездом в Саудовскую Аравию.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Le Parisien

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
02.06.2023 в 11:33
Оце так поворот І це вже не байки окремих дітЛОХів чи журналюг, а заява офіційної особи... Авжеж 31 матч - 32 результативні дії, до того найзадіяниший польовий гравець... Згодиться САМОМУ
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