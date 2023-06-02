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В ПСЖ опровергли заявление Гальтье об уходе Месси
"Выразился не совсем правильно"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Пари Сен-Жермен" опроверг заявление главного тренера Кристофа Гальтье о том, что форвард Лионель Месси покинет стан парижан.
"Кристоф Галтье выразился не совсем правильно. Хотим заверить, что он имел в виду то, что матч с "Клермоном" станет последним для Месси и "ПСЖ" в нынешнем сезоне", - цитирует пресс-службу клуба Le Parisien со ссылкой на AFP.
Месси перешел в "ПСЖ" из "Барселоны" перед стартом сезона-2021/22. За две полных кампании в Париже Лионель провел 74 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал 34 результативных передачи. Его соглашение с клубом истекает этим летом.
В последнее время СМИ связывают Месси с возвращением в "Барселону" или же переездом в Саудовскую Аравию.
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