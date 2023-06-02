Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Реал планирует подписать Мбаппе бесплатно летом 2024-го
У Мбаппе через год истекает контракт с "ПСЖ"
Фото: twitter.com/PSG_inside
Президент "Реала" Флорентино Перес сделает все, чтобы бесплатно подписать Килиана Мбаппе летом 2024-го. Он принял извинения футболиста, после того как француз в последний момент отказался от перехода и продлил контракт с "ПСЖ" год назад.
Перес настроен с оптимизмом на переход, его воодушевило поведение игрока после продления. Вероятно, имеется ввиду недовольство футболиста рекламными кампаниями "парижа" и слухи о не желании игрока оставаться надолго, которые регулярно появляются в медиа.
Также клуб поддерживает контакты с окружением футболиста. Считается, что он действительно не будет продлевать контракт, который истекает летом 2024-го.
Перес хочет, чтобы в атаке "Реала" играли Винисиус, Мбаппе и Родриго, считая их лучшими нападающими в мире на данный момент.
В этом сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 42 матча, забил 40 голов и отдал 10 результативных передач.
Популярное сейчас
- В Краковии раскрыли причину расставания с Коноплянкой
- Два легионера Динамо покинули расположение клуба – Источник
- Уничтоженной артиллерии уже больше 3500 ед.. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Асенсио перейдет в ПСЖ. Известна зарплата
- Красотка дня. Фантастическая девушка бразильской звезды, которая вернется в Шахтер из Реала. ФОТО
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО