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Реал планирует подписать Мбаппе бесплатно летом 2024-го

Франция
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(1 голосов)

У Мбаппе через год истекает контракт с "ПСЖ"

Реал планирует подписать Мбаппе бесплатно летом 2024-го

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Президент "Реала" Флорентино Перес сделает все, чтобы бесплатно подписать Килиана Мбаппе летом 2024-го. Он принял извинения футболиста, после того как француз в последний момент отказался от перехода и продлил контракт с "ПСЖ" год назад.

Перес настроен с оптимизмом на переход, его воодушевило поведение игрока после продления. Вероятно, имеется ввиду недовольство футболиста рекламными кампаниями "парижа" и слухи о не желании игрока оставаться надолго, которые регулярно появляются в медиа.

Также клуб поддерживает контакты с окружением футболиста. Считается, что он действительно не будет продлевать контракт, который истекает летом 2024-го.

Перес хочет, чтобы в атаке "Реала" играли Винисиус, Мбаппе и Родриго, считая их лучшими нападающими в мире на данный момент.

В этом сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 42 матча, забил 40 голов и отдал 10 результативных передач.

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В статье: Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
relevo.com

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Комментарии (3)
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Барселиниуc (землянин)
02.06.2023 в 19:35
Королевский клуб столицы белого государства с тремя неграми в атаке. Отлично!
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0
-1
avatar
БюроСтавокЮтуб (Киев)
02.06.2023 в 19:14
А как же Голланд???
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0
0
avatar
Барселиниуc (землянин)
02.06.2023 в 19:31
Холанда эта мадридская помойка не интересует.
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0
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