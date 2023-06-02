Реал планирует подписать Мбаппе бесплатно летом 2024-го

Президент "Реала" Флорентино Перес сделает все, чтобы бесплатно подписать Килиана Мбаппе летом 2024-го. Он принял извинения футболиста, после того как француз в последний момент отказался от перехода и продлил контракт с "ПСЖ" год назад.

Перес настроен с оптимизмом на переход, его воодушевило поведение игрока после продления. Вероятно, имеется ввиду недовольство футболиста рекламными кампаниями "парижа" и слухи о не желании игрока оставаться надолго, которые регулярно появляются в медиа.

Также клуб поддерживает контакты с окружением футболиста. Считается, что он действительно не будет продлевать контракт, который истекает летом 2024-го.

Перес хочет, чтобы в атаке "Реала" играли Винисиус, Мбаппе и Родриго, считая их лучшими нападающими в мире на данный момент.

В этом сезоне Мбаппе провел за "ПСЖ" 42 матча, забил 40 голов и отдал 10 результативных передач.