Официально: Рамос покидает ПСЖ

"ПСЖ" объявил, что Серхио Рамос покидает клуб. Стороны не будут продлевать контракт по истечению сезона.

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Сделка, которую Рамос подписал летом 2021-го, покинув "Реал" была рассчитана на два сезона. Ранее в этом году резулярно появлялись слухи о том, что защитник продлит контракт с "ПСЖ", но стороны не смогли договриться об условиях соглашения.

Также сообщалось, что у испанца есть предложения из Саудовской Аравии.

Примечательно, что "ПСЖ" летом подпишет Милана Шкриньяра и есть сомнения, что Рамосу было бы место в составе с таким количеством выскокачественных центрбеков.

"Ношение красно-синей футболки в течение последних двух лет было замечательным опытом. У меня было незабываемое приключение в Париже, и я хотел бы поблагодарить всех вас за вашу поддержку и любовь. Аллез Париж!", – приводит слова Серхио сайт "ПСЖ".

Серхио провел за "ПСЖ" два сезона, сыграв 57 поединков, забил 5 голов и отдал 1 результативный пас. В марте защитнику исполнилось 37.