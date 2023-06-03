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Клубы из Саудовской Аравии начали борьбу за Серхио Рамоса
Пока конкретики нет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Клубы с чемпионата Саудовской Аравии продолжают бороться за Серхио Рамоса.
Как сообщает Фабрицио Романо, они контактировали с футболистом еще во время его переговоров с ПСЖ на счет нового контракта.
Совсем скоро Рамос вместе со своей семьей решит дальнейшее развитие карьеры. Этот вопрос до сих пор остается открытым и на счет него нет конкретики.
В общей сложности испанец провел в "Пари Сен-Жермен" два года. В частности, в текущем сезоне на его счету 44 матча во всех турнирах.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 37-летнего защитника в шесть миллионов евро.
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