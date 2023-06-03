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Клубы из Саудовской Аравии начали борьбу за Серхио Рамоса

Франция
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Клубы из Саудовской Аравии начали борьбу за Серхио Рамоса

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клубы с чемпионата Саудовской Аравии продолжают бороться за Серхио Рамоса.

Как сообщает Фабрицио Романо, они контактировали с футболистом еще во время его переговоров с ПСЖ на счет нового контракта.

Совсем скоро Рамос вместе со своей семьей решит дальнейшее развитие карьеры. Этот вопрос до сих пор остается открытым и на счет него нет конкретики.

В общей сложности испанец провел в "Пари Сен-Жермен" два года. В частности, в текущем сезоне на его счету 44 матча во всех турнирах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 37-летнего защитника в шесть миллионов евро.

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В статье: Серхио Рамос Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
Фабріціо Романо

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