Клубы из Саудовской Аравии начали борьбу за Серхио Рамоса

Клубы с чемпионата Саудовской Аравии продолжают бороться за Серхио Рамоса.

Как сообщает Фабрицио Романо, они контактировали с футболистом еще во время его переговоров с ПСЖ на счет нового контракта.

Совсем скоро Рамос вместе со своей семьей решит дальнейшее развитие карьеры. Этот вопрос до сих пор остается открытым и на счет него нет конкретики.

В общей сложности испанец провел в "Пари Сен-Жермен" два года. В частности, в текущем сезоне на его счету 44 матча во всех турнирах.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 37-летнего защитника в шесть миллионов евро.